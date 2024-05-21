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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團今立院外集結！陳為廷也發聲　黃國昌喊「尊重」：綠別散播假訊息

▲▼民眾黨團記者會 黃國昌等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召黃國昌受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院21日繼續審查國會改革相關法案，外面已有民團表達將抗議，藍綠白3方高度戒備。民眾黨團總召黃國昌於清晨5時36分左右到場，其他黨團成員於6時30分左右陸續抵達，面對昔日參與太陽花學運的陳為廷也預告要在場外集結，黃國昌表示，對於場外表達不同意見訴求的人表示尊重，但也希望討論內容本於事實，呼籲民進黨別繼續散播假訊息。

517到立院外集結的同批學生、民眾預告，21日早上9時排班「捍衛民主」，晚上6時30分到立院集結，使民眾黨台北市黨部20日晚間緊急公告，要所有民眾黨支持者21日別去側翼集會現場，「以『通過國會改革法案』為第一優先，不能讓周圍的混亂，導致法案無法通過，這樣綠營就得逞了。」並擔心會有人反串是民眾黨支持者到現場鬧事。

據了解，原訂每週二、五到民眾黨團辦公室開會的黨主席柯文哲，為了備戰521立法院戰況，柯提早在20日中午就與8名立委開會討論戰術，今不再額外與8委員開會，並預計再提臨時動議，延長開會時間至國會改革法案審竣。

黃國昌於21日清晨5時45分左右抵達議場門口，而其他成員包括立委林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君等人陸續到場，一行人於上午6時20分左右在議場前接受媒體訪問。面對陳為廷轉發公民團體預告521在立法院外集結的貼文，黃國昌回應，對於場外可能有表達不同意見訴求的團體與個人，都表示尊重，畢竟台灣是一個自由民主的社會。

話鋒一轉，黃國昌提及，也希望所有討論都本於事實，呼籲民進黨不要繼續再散播假訊息，上週看到民進黨與部分側翼鋪天蓋地散播假訊息，說17日審查兩兆錢坑法案，「拜託民進黨看看你們桌上條文，上週五民眾黨提出優先審查的3法案全部都是國會改革法案，請不要繼續造謠生事，那些造謠的人造謠完被打臉，結果裝沒有事就跑了，不負責任的方式，不是台灣社會該有的民主審議內容。」

黃國昌指出，造謠的圖卡裡面，竟然說一般人被傳到國會來，如果讓國會感覺不滿意，會面臨刑事責任，「我再說一次，台灣已經是民主法治國家，我相信每個公民都有很好的釋讀能力，大家把法條攤開就能清楚看出來，民進黨散播的圖卡是典型不折不扣的假消息、認知作戰。」

最後，黃國昌說，上週六民眾黨在中央黨部召開記者會時，已經公開請教哪裡黑箱，請民進黨說清楚講明白，「台灣社會不會被你們這樣的謊言欺騙，到底哪裡黑箱，站出來說清楚講明白，到底哪個條文毀憲亂政，站出來說清楚講明白，絕對不是用這種我們最痛恨的認知作戰方式，一個堂堂執政黨，竟然自己國內散播假訊息，讓人不恥。」

民眾黨立委張啟楷則稱，特別提醒民進黨跟社民黨台北市議員苗博雅不要造謠生非，特別是花東3案，517沒有審，今天也沒要審，一直要等到新交通部長協商後才會討論。

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