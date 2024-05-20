明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

▲受到鋒面影響，明後天全台有雨，降雨範圍擴大且時間拉長。（示意圖／屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面接近，天氣開始不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，本周鋒面影響一直到周五，雨勢斷斷續續地出現，明、後天全台有雨，降雨範圍擴大且時間拉長，外出記得攜帶雨具，到周六鋒面遠離，降雨才會逐漸趨緩，周日到下周一是降雨空檔，高溫回升到31度。

黃恩鴻說，今白天鋒面逐漸接近台灣，主要對流在海面為主，僅中南部有飄雨，午後山區有對流發展，但降雨不明顯，但入夜後鋒面進來影響就會明顯，因此明、後天降雨範圍廣，時間也拉長，全台都會有雨，今晚到周三西半部及局部地區有大雨發生機率。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周四、周五鋒面結構稍微減弱，一樣會下雨，但有降雨空檔，空檔時間拉長降雨範圍也縮小，不過雨勢也是短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，到周六上午之前建議民眾外出記得攜帶雨具，天氣變化快，雨勢一陣一陣的。

黃恩鴻表示，周六鋒面遠離，水氣仍偏多，西半部、東北部地區有局部短暫陣雨 ，其他地區轉為多雲，降雨隨著鋒面遠離越晚越減緩。周日到下周一是降雨空檔，僅剩花東地區有局部短暫陣雨，其他地方轉為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

▲未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，本周氣溫變化不大，今日到周六高溫普遍在30度，低溫落在23至25度，下雨時候高溫也有29、30度，周日、周一降雨空檔，高溫略微回升到31度。

黃恩鴻表示，目前美國、歐洲預報模式呈現，在周末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，若再增強則可能成為今年第1號颱風「艾維尼」，但就算發展起來路徑朝向北轉東北的日本方向，離台灣有點距離，影響不大。

黃恩鴻說，熱帶擾動變成熱帶低氣壓機率比較低，熱帶低氣壓則有一半機率會發展成為颱風，因此要等到發展熱帶低氣壓，才能觀察成颱機率強度及路徑等，但這部分不確定性高，仍要再觀察