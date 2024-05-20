　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／屠惠剛攝）

▲受到鋒面影響，明後天全台有雨，降雨範圍擴大且時間拉長。（示意圖／屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面接近，天氣開始不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，本周鋒面影響一直到周五，雨勢斷斷續續地出現，明、後天全台有雨，降雨範圍擴大且時間拉長，外出記得攜帶雨具，到周六鋒面遠離，降雨才會逐漸趨緩，周日到下周一是降雨空檔，高溫回升到31度。

黃恩鴻說，今白天鋒面逐漸接近台灣，主要對流在海面為主，僅中南部有飄雨，午後山區有對流發展，但降雨不明顯，但入夜後鋒面進來影響就會明顯，因此明、後天降雨範圍廣，時間也拉長，全台都會有雨，今晚到周三西半部及局部地區有大雨發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周四、周五鋒面結構稍微減弱，一樣會下雨，但有降雨空檔，空檔時間拉長降雨範圍也縮小，不過雨勢也是短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，到周六上午之前建議民眾外出記得攜帶雨具，天氣變化快，雨勢一陣一陣的。

黃恩鴻表示，周六鋒面遠離，水氣仍偏多，西半部、東北部地區有局部短暫陣雨 ，其他地區轉為多雲，降雨隨著鋒面遠離越晚越減緩。周日到下周一是降雨空檔，僅剩花東地區有局部短暫陣雨，其他地方轉為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，本周氣溫變化不大，今日到周六高溫普遍在30度，低溫落在23至25度，下雨時候高溫也有29、30度，周日、周一降雨空檔，高溫略微回升到31度。

黃恩鴻表示，目前美國、歐洲預報模式呈現，在周末菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，若再增強則可能成為今年第1號颱風「艾維尼」，但就算發展起來路徑朝向北轉東北的日本方向，離台灣有點距離，影響不大。

黃恩鴻說，熱帶擾動變成熱帶低氣壓機率比較低，熱帶低氣壓則有一半機率會發展成為颱風，因此要等到發展熱帶低氣壓，才能觀察成颱機率強度及路徑等，但這部分不確定性高，仍要再觀察

ET快訊
鳳梨赴地檢「曝馮語婷真面目」　吐開告心境！
王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針
獨／年代旅遊林大鈞又開旅行社了！
快訊／三重驚傳槍響！　員警衝進火鍋店逮人
快訊／23歲女「20樓墜落」慘死　學童目擊嚇壞
快訊／洗錢大亨郭哲敏交保遭撤銷　提抗告被駁回
2人吃平安餐遭捅肚腸外露　狠男黑幫背景曝
快訊／大風吹！　原警政署長黃明昭接任國安局副局長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

只能喝無咖啡因！全場大推「手搖飲1系列」：超好喝

室友常帶男友回家過夜「冷氣開整天」還開伙煮飯！她怒：都沒給錢

財神偏愛！農曆四月「4生肖」迎豐收　屬馬正財偏財旺到爆

賴清德拋兩岸對等觀光　「6月禁團令解除」觀光署長答不出來

快訊／17:20台灣東部海域規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

明後天雨勢猛又持久　周末恐有熱帶低氣壓「成颱機率曝」

只能喝無咖啡因！全場大推「手搖飲1系列」：超好喝

室友常帶男友回家過夜「冷氣開整天」還開伙煮飯！她怒：都沒給錢

財神偏愛！農曆四月「4生肖」迎豐收　屬馬正財偏財旺到爆

賴清德拋兩岸對等觀光　「6月禁團令解除」觀光署長答不出來

快訊／17:20台灣東部海域規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

少女時代Tiffany曝KPOP世代差異　語出驚人「現在韓團彩排都很隨便」

樂團福夢音樂祭開唱！　一看台下「竟只有12人」吐崩潰心聲

結婚對數翻倍！「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

陸學者批賴清德「兩國論」包裝台獨　國台辦回應「前所未有嚴厲」

試衣間突飄腳臭！她見「縫隙伸出手機偷拍」　霸氣壓頭20分鐘送辦

打造共好金牌農村！花露領頭讓壢西坪成為海外客的「祕密花園」

立院明再戰！被「前同事」柯建銘搭話　蔣萬安神情凝重：支持國會改革

朱立倫批賴清德檯面化「兩國論」　綠黨團：國民黨可以說哪裡不對？

成語蕎520「解放內衣炸渾圓」！　羞喊：來張粉絲福利

獨／年代旅遊林大鈞找到新金主　知情人曝最新旅行社叫「591」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

吃再多藥也沒用！專業醫提醒：「1行為」讓血糖飆高

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升

老一輩習慣喊「3+1位」　餐飲業卻搖頭：超容易誤會

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

小滿梅雨季來了！4生肖小心失眠多夢

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

今「小滿」6禁忌　3生肖旺爆、4時辰出生要發了

更多熱門

相關新聞

天氣不穩定　高雄場籲請農友加強防汛措施

天氣不穩定　高雄場籲請農友加強防汛措施

根據中央氣象署預報，今 (5/20) 晚起鋒面將報到，不穩定的天氣型態可能持續至周五，高雄區農業改良場提醒農友須防範短延時的強降雨、雷擊及強陣風，並隨時注意降雨預報，預作田間防汛措施，以減少損害。

5月颱「艾雲尼」週末生成？ 歐美氣象預測或逼近台日

5月颱「艾雲尼」週末生成？ 歐美氣象預測或逼近台日

西半部午後驟雨！鋒面掛在台灣上空「雨彈連5天」

西半部午後驟雨！鋒面掛在台灣上空「雨彈連5天」

梅雨製造機來了！鄭明典曬一圖　「明顯長時間降雨」月底殺到

梅雨製造機來了！鄭明典曬一圖　「明顯長時間降雨」月底殺到

梅雨今起下到周末　專家：提高警覺

梅雨今起下到周末　專家：提高警覺

關鍵字：

天氣降雨鋒面氣象署高溫

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

台積電採購2萬台筆電　竟是營業員簽假約

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面