鋒面報到天氣不穩定　高雄場籲請農友加強防汛措施

▲高雄農改場籲請農友加強防汛措施 。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象署預報，今 (5/20) 晚起鋒面將報到，不穩定的天氣型態可能持續至周五，高雄區農業改良場提醒農友須防範短延時的強降雨、雷擊及強陣風，並隨時注意降雨預報，預作田間防汛措施，以減少損害。

高雄農改場戴順發場長表示，5月份進入夏季的第二個節氣─小滿，氣溫及雨量已明顯升高。隨著鋒面接近，劇烈降雨或連續豪雨易致使田間浸水，造成病害蔓延或根系受損，甚至導致植株死亡。提醒農友於汛期來臨前檢視並疏通田區周邊排水溝渠，確保排水順暢。施肥前，應注意天氣變化，若遇連續降雨，應分次減量施用，避免強降雨後肥料流失，或蓄積於果園較低漥處造成鹽害。

他指出，目前是高屏地區蔬果盛產期，提醒農友隨時注意天氣及田間作物變化，並預防病害發生。另鋒面常伴隨強烈對流，應加強固定花卉設施的遮陰網或防雨塑膠布，防止瞬間強風拉扯破裂。

目前高屏水稻已屆收穫期，若遇倒伏，請農友儘速進行排水或適期收穫，以防穗上發芽造成損失；低窪地區果園務必注意田間周邊排水順暢，必要時設置抽水設備，以縮短田區浸水時間。果菜類蔬菜及果樹作物，如芒果、荔枝正值採收期，在大雨來臨前儘快將適收果實採收銷售或貯藏，避免病害發生或果實品質劣化。

瓜果、豆菜類蔬菜雨季容易發生疫病(俗稱水傷)或細菌性軟腐病，在風雨來臨前可噴施亞磷酸混和等量氫氧化鉀的1,000倍水溶液，以誘發作物產生抗病性，達預防疫病效果。另外，可以在風雨前後施用廣效性的27.12％三元硫酸銅水懸劑，配合清園及田間衛生管理，預防各類真菌及細菌性病害蔓延。

汛期的預防措施，有助於降低可能發生的農作物災損，高雄場已成立各項作物技術服務團，提供專業技術諮詢服務，農友若有任何預防措施及災後復耕等相關技術問題，可逕洽高雄場。