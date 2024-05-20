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西半部午後驟雨！鋒面掛在台灣上空「雨彈連5天」

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▲今晚鋒面影響持續到周五，各地轉為有雨的天氣型態。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面逐漸接近台灣，天氣轉為不穩定，中央氣象署指出，今（20日）白天西半部有短暫飄雨，午後熱力作用加持下，對流持續發展，西半部局部雨勢明顯，有瞬間驟雨發生，入夜後鋒面影響更明顯，一直到周五鋒面掛在台灣上空滯留，西半部、東半部都有短暫陣雨或較大雨勢，天氣不穩定。

氣象署預報員謝佩芸說，本周降雨機率提高，有時會出現短暫驟雨或雷陣雨。從衛星雲圖來看，海南島往東沿海到台灣附近雲量非常多，尤其海南島東側有旺盛對流雲系發展，延伸到台灣上空都是低壓環境，到今晚鋒面發展出來，一直在台灣上空附近，天氣不穩定。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她還說，台灣附近海面有旺盛對流胞在發生，但今上午台灣上空水氣不算是劇烈對流，僅西半部地區可能有短暫飄雨，另東南部海面有明顯對流胞通過蘭嶼跟恆春半島，中午過後在熱力作用加持下，對流持續發展，今天下半天海上水氣進來，各地都有短暫降雨。

謝佩芸指出，午後北台灣山區、東南部可能局部較大雨勢發生，水氣從台灣海峽進來，在西半部沿海局部有明顯雨勢發生，要留意瞬間驟雨。今天入夜後，台灣附近環境被水氣跟對流雲系圍繞，西半部、東半部都有短暫陣雨，尤其西半部要留意對流通過有較大瞬間雨勢出現。

▲▼未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

謝佩芸表示，今晚到周五上半天鋒面滯留在台灣上空，天氣都是不穩定，但不是一整天下雨，對流消消長長帶來較大驟雨，對流離開就停雨，因此天氣是陰天多雲，有時還會透露出陽光，所以雨勢有時下、有時不下，但這種環境下發生的對流容易帶來大雨或強風雷擊，民眾出外記得攜帶雨具備用。

她說，周六鋒面系統逐漸離開台灣，但水氣偏多，仍有降雨，周日轉為多雲。這波鋒面的水氣多，對流雲系從台灣海峽上空往中南部移動，中南部會有降雨，但對流胞尺度較小，通過地方雨勢才會明顯，整體來看對流通過中南部機率滿高，帶來降雨對水庫多少有滋潤，是否紓緩旱象還要觀察。

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