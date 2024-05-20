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梅雨今起下到周末　專家：提高警覺

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲鋒面形成西南季風漸增強，本周是比較容易下雨的天氣型態。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（20日）鋒面逐步接近台灣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，鋒面形成西南季風漸增強，各地轉有雨天氣，晚間起至明後天降雨較多，本周比較容易下雨，天氣變化多，雖然西南季風強度不強，鋒面結構也不好，但鋒面發展的對流系統才是出現大雨的關鍵，提醒出門攜帶雨具，提高警覺。

吳聖宇今在臉書發文表示，今天開始天氣變得不穩定，隨夏季西南季風跨過中南半島進入南海，且往台灣附近延伸，水氣增多；加上北邊有西風短波槽東移，微弱冷空氣南下，今年第一道比較具有梅雨特徵鋒面系統逐漸建立在華南沿海到台灣一帶，可能持續徘徊約2至3天。

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他說，今起一直到周三影響較大，有機會帶來局部較大雨勢，周四、周五鋒面位置逐漸北退，周六、日有機會北退到長江以南，暫時離開台灣附近，天氣型態比較偏向夏季午後雷雨，不過整體下雨可能性還是高，未來這一周容易下雨。

▲▼鋒面形成西南季風漸增強，各地轉雨，晚起至明後天降雨較多。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇）

▲鋒面形成西南季風漸增強，各地轉雨，晚起至明後天降雨較多。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇）

吳聖宇指出，今白天西南季風逐漸增強，水氣增多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部午後有局部短暫陣雨或雷雨。晚間隨地面鋒面逐漸建立，可能有對流系統在台灣附近消長，各地持續會有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生機會。

吳聖宇說，明後天地面鋒面系統大致在台灣附近徘徊，對天氣影響較大，鋒面結構不是很好，是否直接影響陸地是會不會有較大雨勢發生關鍵，發生時間、地點比較難事前掌握，需依賴實際觀察才能做出極短期提醒，但下雨機會高，且可能有雷雨或局部較大雨勢。

▲▼未來一周天氣預測。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣預測。（圖／氣象署提供）

他還說，周四到周五隨西風短波槽東移，北方冷空氣減弱，鋒面系統逐漸向北調整，退回到台灣以北，但離台灣不是很遠，加上仍位於西南風水氣較多區域，各地持續有短暫陣雨或雷雨，要留意對流系統的發展以及移動的變化，不能掉以輕心。

吳聖宇表示，鋒面有機會進一步向北調整到長江流域以南，離台灣更遠一些，台灣附近大致以西南到偏南風為主，可能轉變為夏季午後雷雨，午後到晚間山區有熱對流降雨，夜間到清晨之間則是直接迎風的南部、東南部可能有局部降雨機會，但午後熱對流有機會帶來局部較大雨勢。

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