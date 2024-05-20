梅雨製造機來了！鄭明典曬一圖　「明顯長時間降雨」月底殺到

▲西南季風已入孟加拉灣，後續將往大陸華南、台灣方向推進。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今（20日）梅雨鋒面接近，全台各地轉為有雨，前氣象局長鄭明典指出，西南季風入孟加拉灣，後續將往大陸華南和台灣方向推進，中央氣象署解釋，西南季風建立搭配結構好的鋒面系統，就是典型梅雨鋒面，西南季風算是一個訊號，預估5月底至6月初移動到台灣，將帶來明顯且長時間降雨。

鄭明典今在臉書貼出「區域模式預測的850mb風場」圖示，他說，由於孟加拉灣海溫高，西南季風到孟加拉灣常會停留一下，在這裡激發一個熱帶氣旋，等氣旋登陸消散後，西南季風再往華南-台灣方向推進，模式的預報合理可參考。

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氣象署預報員黃恩鴻表示，有西南季風的建立，搭配好的鋒面系統，就是比較典型的明顯梅雨鋒面，今天鋒面沒有西南季風，不太算是典型梅雨鋒面。該預報顯示西南季風到孟加拉灣，未來可能發展低壓系統，就會把西南季風帶到東亞、台灣附近。

黃恩鴻說，西南季風入孟加拉灣，慢慢往台灣移動，預估時間5月底至6月底，再搭配結構好的鋒面系統，就是典型梅雨鋒面，因此這算是一個訊號，間接把西南季風延伸到台灣，屆時降雨會比本周鋒面影響更大，降雨更大，時間也會持續更長。