鄭文燦接任海基會董事長　邱奕勝：兩岸關係有望拓展

▲鄭文燦接任海基會董事長，其身段柔軟度和好記憶，再受肯定。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

行政院副院長、前桃園市長鄭文燦於520開始，轉任海基會董事長要職，深受各界關注。桃園市議長邱奕勝20日表示，鄭前副院長擔任桃園市長期間的身段柔軟度和好記憶，無人能比，有目共睹，期接任海基會董事長後，兩岸在深度和廣度上不斷拓展，相互學習和尊重，交流絕對比交惡好！

邱奕勝進一步表示，桃園是國門之都，近些年因桃園航空城重大建設進入實質開發，市政總預算增加，以及各項重大交通建設展，讓他「從來沒有對桃園這麼有信心…」。

▲桃園市升格後，邱奕勝(右一)與鄭文燦(左一)分別擔任市議會議長和市長，府會和諧。（圖／ET資料照）

邱奕勝說，桃園是國門之都、也是工商大縣、全台最年輕的城市，地方發展在全台各方面也是屬一屬二，隨著2025年台灣燈會即將在桃園舉辦，他認為，藉由燈會在桃園的舉辦，進行兩岸人民在經貿、農業、文化、藝術等各方的交流，促進兩岸共榮。

桃園市升格後，邱奕勝與鄭文燦分別擔任市議會議長和市長，兩人雖政黨立場不同，但卻共認地方的發展比黨派還重要，也因此，桃園的府會和諧，多年來，成為全國各縣市議會的典範！