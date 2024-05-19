不再遺憾！模範母親過世前夕被取消表揚　蘇俊賓暖心做法網友感動

▲蘇俊賓副市長(左二)親往陳家致贈模範母親獎座給陳林花老奶奶家屬。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

雖是遲來的表揚，但已讓去逝的表揚者及家人，了無遺憾！桃園市副市長蘇俊賓日前至中壢區華愛里，表揚一名今年獲市府核定為模範母親，因在表揚前夕去逝，被區公以「因為賀匾還沒製作，沒送出無法核銷」為由取消表揚的98歲陳林花老奶奶，擅長繪畫的蘇副市長並手繪陳林花老奶奶畫作致贈家屬，暖心作法令家屬及網友感動。

▲▼蘇俊賓手繪陳林花老奶奶畫作致贈家屬。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）



蘇俊賓於臉書po文指出：98歲的陳林花老奶奶被里長推薦為今年的模範母親，在推薦到區公所的過程中，還沒有等到母親節表揚，已早一步仙逝，里長不肯更改推薦，區公竟以「因為賀匾還沒製作，沒送出無法核銷」為由取消表揚陳林花老奶奶，5月13日母親節過後的第二天，在議事堂聽到市議員謝美英質詢這件事，當下「心裡揪了一下！」，尤其是謝議員問到，難道沒有更貼心的做法嗎？

蘇俊賓說，參加每年的模範母親表揚活動時，看見子女們在台下爭先恐後為母親拍照的場景，那種對母親一生付出的感激深深觸動著他。他認為，若因為母親等不到頒獎而失去資格，對家人來說是極大的傷痛。因此，他在議會中承諾會更加人性化地檢討流程，並決定親自前往慰問陳老奶奶的家屬。

在謝美英議員、華愛里陳能娟里長及中壢區公所的協助下，蘇副將這份榮耀重新送到陳林花老奶奶的兒子手中，讓大家不再遺憾。在去程的車上，他突然萌生一個念頭，忍著車上的顛簸，嘗試畫下慈祥的陳老奶奶，並將這幅畫作為紀念，表達他的一份心意，暖心的畫作令在場家屬及里長十分感動。

貼文一出，謝美英留言表示：「手繪陳媽媽畫像，充分感受蘇副的貼心用心」，還有網友稱讚道：「最暖副市長」，更有人稱讚：「很完美的處理」。蘇俊賓表示，這段溫暖人心的表揚活動不僅彌補了陳老奶奶家人的遺憾，也讓更多人感受到對母親深深的敬愛與感激之情，無疑是大家最難忘的母親節。