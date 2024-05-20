快訊／面對陸併吞野心　賴清德兩岸論述定調「不卑不亢維持現狀」

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

新任總統賴清德今（20日）上午發表就職演說，面對兩岸情勢，他表示，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢維持現狀，同時呼籲中國停止對台文攻武嚇。他向國人同胞喊話說，「我們有追求和平的理想，但不能有幻想」，直指中國併吞台灣的企圖並不會消失，因此，台灣人民必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識。

賴清德表示，感謝世界各國對台灣的重視和支持，「我們也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」賴清德說，「於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持『四個堅持』，不卑不亢，維持現狀」。

賴清德說，他也要呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

賴清德強調，台灣人民熱愛和平，與人為善。他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。因此，他希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴清德直指，「各位國人同胞，我們有追求和平的理想，但不能有幻想。在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失」。

賴清德強調，面對來自中國的各種威脅滲透，台灣人民必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。