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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最後一天上班！蔡英文與2核心幕僚合影　留一句話盼「團結台灣」

▲▼蔡英文今天最後一天在總統府上班。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲總統蔡英文今天最後一天在總統府上班。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文即將卸任，她今（19日）晚間透過社群平台，分享與核心幕僚黃重諺、張惇涵的合影。她表示，「今天是我最後一天在總統府上班」，並細數任內推動婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型等執政成績，「如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望台灣是團結的台灣」。

蔡英文表示，最近她有很多行程，都是最後一次，也遇到很多朋友，把握機會來跟自己合照，「拍完照，他們通常會說一句「謝謝總統」，其實，最應該說謝謝的人，是我。謝謝台灣人民，在8年前給我機會，將對台灣的改變和期待託付給我，我也懷抱著改革的信念，走進了總統府」。

蔡英文細數，她還記得，她在8年前的就職典禮上說，會讓大家看到這個國家的改變，因此，政府召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值；也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為台灣的下一代，打下了堅實的發展基礎。

蔡英文表示，還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，台灣人民都見證了台灣的進步和改變。

「謝謝大家，和我一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展」，蔡英文表示，她曾經說過，自己的任期會留在520，但國家要繼續前進，「如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望台灣是團結的台灣」。

蔡英文表示，「我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。過去8年是如此，我相信，未來的日子也會是如此。再次感謝每一位台灣人民，未來，我會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行」。

▲▼蔡英文今天最後一天在總統府上班。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲▼蔡英文今天最後一天在總統府上班。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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