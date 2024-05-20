胖貓跳江之死大逆轉！和女友「2年真愛」　警曝3關鍵：不構成詐騙

▲胖貓跳江之死真相揭曉，警通報不予立案詐騙的3大關鍵。（圖／翻攝微博）



記者許力方／綜合報導

大陸知名陪玩21歲「胖貓」爆出輕生事件，因被交往2年的27歲女友譚竹榨乾後分手，跳江尋短，事後女方發布道歉影片，遭質疑AI生成，在陸網引發熱論。重慶警方於19日晚間發布通報，公告本案3個關鍵點，證實雙方「存在真實戀愛關係」，而女方並不構成詐騙。

重慶南岸警方對此發布「不立案」通報，經調查，譚女和胖貓以真實身分交往2年多，互見親友，並在一定範圍公開雙方戀愛關係，經濟上互有往來，共同存錢謀劃未來生活，雙方存在真實戀愛關係，譚女沒有實施虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取胖貓財物的行為，「並不構成詐欺犯罪」，因此於5月11日依法作出不予立案決定。同時，經調解，劉女父母與譚女已達成和解，譚女全額退還了與胖貓戀愛期間往來的金額。

▲警方調查發現，胖貓事件有個別網友造謠被依法查處。



另外，關於胖貓姊姊劉女多次發布弟弟和女友的私聊記錄、轉帳截圖等個人隱私訊息，購買流量擴散傳播提升熱度，導致譚女被網路霸凌，警方表示，調查過程中，劉女體認到自己行為的違法並認錯，警方將進一步調查依法作出處理。

根據通報，警方指出，4月11日凌晨， 21歲湖南臨武人「胖貓」在重慶長江大橋跳江身亡，引發網友關注；5月3日，警方接到27歲重慶石柱人譚女反映，遭胖貓姊姊、28歲劉女侵犯隱私的報警；5月5日，警方再度接獲劉女反映，譚女詐騙其弟錢財的報警。經調查，此案有三大關鍵：



一、譚女詐騙胖貓錢財？

●胖貓和譚女的交往狀況：

警方詢問譚女和胖貓雙方親友，走訪知情人員，依法調查取證，對兩人交往情況進行了核實。

2021年11月，胖貓與譚女玩網路遊戲時認識，同年12月24日，雙方確定戀愛關係。

2022年3月，胖貓和譚女相約到長沙遊玩，胖貓妹妹及其男友陪同。

2023年2月初，兩人經歷分手又復合後，譚女表示不想異地戀，要求胖貓到重慶，雙方約定10月一起在重慶生活。

2023年10月，胖貓從湖南郴州到重慶，在譚女住家附近租房居住，此後多次到譚女家中約會。

2023年11月，譚女透過微信朋友圈公開雙方戀愛關係。雙方商議開一家花店，由胖貓出資7萬元、譚女負責經營，花店於同年12月開業。

今年2月7日（春節前夕），譚女帶胖貓回老家，將其作為男友介紹給父母親友但兩人交往期間，經歷多次分手、復合。

4月3日、4日，兩人持續發生爭吵提及分手。

4月5日，譚女向胖貓發微信：「互相冷靜一段時間，過自己的生活」。

4月10日，胖貓微信聊天對譚女說：「把'支付寶小荷包的錢轉給你」，譚女回覆：「你轉給我那些幹什麼嘛」、「你還小，你也是要用錢的，遊戲也不能打很久，你要把錢都自己存起來，為自己的以後做打算，別給我。」當晚胖貓透過支付寶給譚女轉帳66666.66元（備註自願贈予），微信留言讓譚女經營花店、自己不管了，並將譚女支付寶帳號拉黑封鎖。

4月11日凌晨，胖貓向譚女發微信「我們已經結束了」後跳江。

4月23日，警方在長壽區長江水域打撈一具男性屍體。透過現場勘查、屍表檢驗、物證檢驗鑑定及死者親屬辨認，確定死者為胖貓，排除此案為刑事案件。

5月3日，胖貓親屬到長壽區辦理相關手續後，其遺體在長壽區火化。

●胖貓及譚女經濟往來狀況：

經梳理胖貓、譚女兩人轉帳紀錄顯示，自2021年11月兩人網絡認識，至今年4月11日胖貓跳江身亡，男方向譚女轉帳317次共79.9萬餘元；譚女向他及其親屬轉帳179次共46.3萬餘元，其中，向胖貓轉帳29.7萬餘元、向劉女轉帳3萬元、向胖貓父親轉帳13.6萬餘元（胖貓過世後，譚女應胖貓父親要求，返還開花店的7萬元，和胖貓跳江前自願贈予的6.6萬餘元）。同時，兩人交往期間在支付寶開通「支付寶小荷包」「戀愛記」情侶存錢帳戶，供雙方隨時自行訪問，自2022年1月5日至2024年4月8日，譚女共存款23.6萬餘元、提領16.5萬餘元（用於兩人經營花店、共同生活開支及譚女個人消費等）；胖貓存款17.3萬餘元、提領24.8萬餘元。兩人共同存錢帳戶中，胖貓多支取了7.5萬元（含譚女存款7.1萬元，支付寶利息收益0.4萬元）。

▲交往帳務細節公布！胖貓姊認錯違法。



二、譚女報案控告劉女侵犯隱私

經調查，胖貓跳江後，在民警協調下，4月13日譚女與胖貓父親微信溝通，返還13.6萬餘元，稱雙方交往期間經濟問題再無糾紛，對方透過微信向譚女出具收條，並稱：「之前你們一起開銷的費用不退返我答應，只是退返開店投資的錢和最後的一筆。」但劉女認為弟弟每月代打遊戲收入2至3萬元，「錢都花到譚女身上了」，稱要讓譚女「不好過，付出代價」，還跟妹妹商議「就是要讓譚女被網路霸凌」。

劉女翻閱胖貓遺留的手機後，透過抖音帳號多次發布弟弟與譚女私聊記錄、轉帳截圖等個人隱私資訊。後來又在發布懷念胖貓訊息時，採取另註冊帳號在留言區點評引導、邀約親友跟評的方式，繼續曝光譚女相關地址、抖音帳號等資訊。劉女和妹妹聯繫多人代寫文案，討論如何博取網友同情，決定自拍時要：很疲憊，很心累，很委屈的模樣、讓別人看出你很憔悴的樣子、打扮可以隨意一點、可以不化妝，錄製時要先背下來、不要眼睛時不時的在看台詞、截取聊天記錄要顯示譚女是撈女+騙子、要顯示胖貓被PUA成為提款機…等。劉女在平台購買流量擴散傳播提升熱度，引發廣泛關注，其帳號粉絲從4月22日的263個漲至最高290餘萬個。劉女的行為導致譚女被網友攻擊辱罵，譚女支付寶收到大量附辱罵留言的小微轉賬，網絡出現多起威脅人身安全的言論，嚴重影響其正常生活，並造成網路空間秩序混亂。調查過程中，劉女體認到自已行為的違法性並認錯，警方將依進一步的調查情況依法作出處理。

三、網路謠言

胖貓過世後，引發網友關注熱議，各地警方依法開展查處「楊姓網友」在網上發布譚女申話號碼和支付寶帳號截圖，煽動網友向譚女支付寶轉賬附留言辱罵，並對她進行人身攻擊，警方依法立案，對其採取刑事強制措施。另外，賀姓網友在網路上揚言接到「懸賞令」，聲稱要殺譚女全家，包括關係好的朋友，虛構事實擾亂公共秩序；潘姓、薛姓網友發文譚女身份證信息圖片、手機號碼、郵寄地址等，侵犯公民個人資料；熊姓、邱姓網友合謀以曝光譚女老家位置為炒點，打探譚女老家並拍攝影片發布；楊姓網友捏造自已與譚女交往謠言上傳網路吸睛。違法網友均已被當地警方依法給予行政處罰。

此外，網傳「4月11日跳江身亡者不是胖貓」、「譚女被人毆打」、「一自稱譚女的第一次露臉道歉」等都是個別網友歪曲事實、捏造散佈的網路謠言，屬地警方正進一步調查處理中。