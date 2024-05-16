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大陸 大陸焦點 特派現場

公司解僱賠償給「一大袋硬幣」！女員工要求清點…遭老闆暴揍送醫

▲女子勞動仲裁獲賠，公司支付一大袋硬幣，雙方起爭執動手。（圖／翻攝自經視直播）

▲公司支付一大袋硬幣，雙方起爭執動手。（圖／翻攝自經視直播）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友5月15日發影片稱，重慶市雲陽縣的一家教育機構辭職女員工，經仲裁調解，葉姓女員工獲賠9000元（人民幣，下同），但是公司江姓法人卻用硬幣支付了其中的7560元，在爭執中女員工被打。影片中顯示，在一居民家門口，地上放著一大袋1元的硬幣，一女子說，「硬幣我們可以要，但是要當面點清。」

據《經視直播》報導，影片發布後，引起網友的熱議。不少網友表示，「真的有誠意給你錢的話，肯定會直接轉帳，怎麼可能一直要求別人去他家拿」、「侮辱人的方式有很多種，比如說扛硬幣」、「一看就是你公司有問題，現在誰還給現金，直接從財務轉帳不就行了」。

5月15日，女員工的妹妹表示，自己姊姊曾在重慶市雲陽縣節拍力量藝術培訓有限公司從事舞蹈教學。今年3月，姊姊被公司開除後通過勞動仲裁獲得了經濟補償和失業保險賠償金共計9000元，由於此前公司已支付1440元，仲裁裁定公司法人江男還應支付葉女7560元。

妹妹回憶了事發經過，5月13日，重慶市雲陽縣節拍力量藝術培訓有限公司的法人江男通知她姊姊，讓她5月14日去江男家中拿錢。

5月14日中午，葉女和朋友李女士等一行4人，上樓進入江男住所，「結果他給的就是一元的硬幣，一大袋子，根本拿不動！我姊姊就要他清點一下，他不同意，發生爭吵，他就打我姊姊的頭和臉，把我姊姊另外一個朋友也打了。」

妹妹說，現在姊姊被醫院診斷為閉合性顱腦損傷輕型，而朋友李女士也被診斷為多處損傷，頭部腫脹。傷者李女士表示，江男追著葉女打，並按在地上用拳頭錘。李女士準備上前勸架，卻也被江男打了。

▲女子勞動仲裁獲賠，公司支付一大袋硬幣，雙方起爭執動手。（圖／翻攝自經視直播）

5月15日，江男拒絕受訪。一張疑似江男老婆的朋友圈截圖顯示，她說，「硬幣是之前別人送的，結果上樓後對我們進行語言攻擊，還踢門，2個女的跳起來打江男一人，江男被他們拌倒，直接頭撞地撞牆，現在出現腦殼昏暈，嘔心嘔吐，精神恍惚！」

重慶市雲陽縣節拍力量藝術培訓有限公司的合夥人袁女士則表示，現在葉女、李女士和江男都已經受傷住院，警方正在處理此事。發生這樣的事，她感到非常震驚，將儘快趕回來處理並做好善後工作。

5月15日，重慶市雲陽縣人力資源和勞動保障局工作人員表示，15日早上他們己經知道了此事，也高度關注，建議葉女通過法院訴訟來解決此事。重慶市雲陽縣雙江派出所工作人員表示，確有此事，但處理此事的警員現在不在派出所裡，不知道詳細情況。

湖北熾升律師所律師楊敏認為，既然仲裁文書已經生效，涉事公司就應該按照裁定內容來執行。公司法人向葉女支付硬幣，像惡作劇，勞動者碰到類似情況有權拒絕，並將自己帳號發給對方，讓公司在仲裁規定的時間內，轉帳給自己，如果對方超出時間拒不執行，可以申請強制執行。

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