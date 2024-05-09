日版胖貓事件？禿髮大叔「賣車籌錢」結婚遭拒　生恨埋伏刺殺酒女

記者羅翊宬／編譯

由愛生恨！日本東京都新宿區昨（8）日凌晨發生殺人案件，住在摩天公寓大樓的25歲女性平澤俊乃，慘遭待在便利商店埋伏多時的51歲男性和久井學持水果刀刺殺數十刀身亡。日媒透露，其實和久井學是平澤在酒吧服務時的客人，過去曾多次跟蹤騷擾被警方逮捕，他甚至還賣掉愛車，準備和女方結婚。

根據日媒《日本放送協會》、《富士新聞網》，東京都新宿區西新宿摩天大樓雲集的高級住宅區，於8日凌晨3時發生駭人聽聞的殺人案件，兇嫌和久井學事後證實他是預謀犯案，從7日晚間就在該棟大樓1樓超商附近埋伏等待，等平澤步出超商後，他便追趕100公尺、手持水果刀朝平澤腹部和頸部狂刺數十刀。

附近鄰居受訪時證實，當時曾經聽聞受害女性大喊，「有誰能快來救我！」

▲長年跟騷被害女性的和久井學熱愛跑車與重機，經常在臉書上分享。（圖／翻攝自臉書）

其實平澤俊乃過去曾經在東京都上野的Girl's Bar工作，至於兇嫌和久井學則是店內的常客。和久井學向警方供稱，「為了能夠協助Girl's Bar順利經營，我曾經出資1000萬日圓（約新台幣208萬元），如今我只希望（她）能把錢退給我，因為那一筆錢是我賣掉跑車和重機所籌來的。」

報導指出，和久井學早在數年前便多次跟蹤騷擾女方，2021年12月甚至還曾糾纏平澤俊乃、埋伏在住處門口前，遭到報警處理。警視廳則表示，和久井學多次騷擾、跟蹤女方，前年（2022）5月涉嫌違反跟騷法而遭到逮捕，去年6月警方則針對和久井學下達「禁止接近女方住處和營業場所」命令。

和久井學曾於2021年（令和3年）11月在社群平台臉書發文、上傳紅色重機的相片，透露自己決定售出騎乘16年的愛車。隔月，他又上傳紅色跑車的相片，表示決定出售駕駛20年9個月的跑車。

▲為了籌措「結婚資金」，和久井學2021年決定賣掉紅色跑車。（圖／翻攝自臉書）

和久井學的父親對於兒子持刀殺人感到震驚不已。和久井的父親透露，自己根本不認識那名慘遭殺害的女性，「兒子曾在3年前的秋天透露自己有考慮結婚的對象，並表示該名女性是過去參與某韓國偶像女團的應援活動時所結識，之後兒子便經常去那名女性工作的店鋪。」

和久井的父親表示，「兒子為了那一名女性，甚至甘願犧牲自己的興趣、賣掉跑車和重機，只為了籌措2000萬日圓（約新台幣416萬元），做為和那名女性的『結婚資金』......其實過程我不是很清楚，但聽說自從我兒子把賣掉跑車所換來的錢交給那名女性後，那名女性的態度就變得非常冷淡。」

據悉，和久井學平時擔任宅配司機，直到案發前7天，仍一如往常在白天出門上班。