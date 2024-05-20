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今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲本周全台天氣不穩定。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今起全台連下5天，入夜雨勢加大！中央氣象署提醒，鋒面接近或鋒面影響期間，天氣較不穩定，易有短延時強降雨、雷擊及強陣風；特別在周二、周三西南風增強，各地降雨明顯。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署表示，今天鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，各地降雨機率提高，東半部及南部有局部短暫陣雨或雷雨，下半天降雨範圍增加，中部以北轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，金門、馬祖及午後中南部、北部山區有局部較大雨勢發生的機率；入夜後鋒面影響，西半部有局部大雨發生機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周二至周五鋒面影響，各地降雨機率增加，特別在周二、周三西南風增強，各地降雨明顯，皆有短暫陣雨或雷雨的機會，西半部降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，亦有短延時強降雨出現，尤其西半部及澎湖、金門、馬祖有局部大雨出現機率；周四、周五西南風稍減弱，天氣仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署說，周六鋒面逐漸遠離，降雨稍趨緩，西半部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▼本周降雨趨勢圖。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

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