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明天雨彈炸全台！「晚間到周三最猛」 　氣象署：鋒面影響至周五

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▲鋒面逐漸接近，明晚到周三雨勢最明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明（20日）變天，中央氣象署預報員張竣堯指出，明天白天鋒面接近，水氣相較周末明顯增加，東半部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，下半天中部以北由多雲轉為局部陣雨或雷雨，雨區擴大，各地都有降雨機會，明入夜鋒面開始影響，因此明晚到周三雨勢最明顯，西半部會有局部大雨發生。

張竣堯表示，明天北部地區環境不像周末天氣穩定，預估白天以多雲為主，降雨機率20至30％，下半天始雨區擴大，午後中南部及北部山區有局部較大雨勢，金門、馬祖因海峽對流發展有較大雨勢，雨勢可能會持續一整天，中南部和北部山區也會有類似天氣。

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▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯說，明天入夜鋒面開始影響，降雨強度更大，西半部有局部大雨發生機，要留意海面對流移入到陸地，伴隨短延時強雷擊或強陣風，雨勢明顯延續到周二、周三，雖然鋒面影響到周五，但明晚到周二、周三是這波梅雨鋒面最明顯的時段，西半部有局部大雨發生的機會。

他還說，周四、周五鋒面還在上空，各地天氣不穩定，都有局部陣雨或短暫陣雨，預估周六鋒面逐步遠離台灣，降雨才會趨緩，但西半部跟東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲或午後局部短暫陣雨。周日環境更穩定，僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區回到多雲到晴。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，受到鋒面影響，這一周水氣跟雲量多，預估各地高溫28至30度、低溫23至25度。降雨出現空檔但天氣環境偏悶熱，主要是太平洋高壓跟北方高壓勢力相當，所以出現滯留，沒有明顯北方冷空氣南下，且鋒面在台灣，南邊的西南風上來稍微暖和，空檔比較悶熱，不會感受到涼意。

至於颱風部分，他說，目前有些預報反映是有熱帶低壓發展，偏向落在後期，現況來講尚無比較明顯的發展，仍有待觀察。

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