今晚鋒面殺到雨灌全台　賈新興曝：周日成颱機率有4成

▲今晚梅雨鋒面到達，在台灣附近滯留徘徊，降雨機率增高。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（20日）迎來24節氣中的小滿，氣象專家林得恩表示，今晚到入夜梅雨鋒面到達，後續幾天梅雨就在台灣附近滯留、南北徘迴，降雨機率增高，外出務必攜帶雨具；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，周六晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率7至8成，周日成颱機率3至4成。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」表示，夏季的第2個節氣是「小滿」，天氣將會越來越熱，日照也會越來越長，正式拉開夏天的序曲。

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林得恩說，俗諺云：「小滿梅雨在本島，種植花木皆成寶」，意思就是說，由於小滿節氣適逢梅雨季期間，如果在這個時候種植花草樹木等植物或進行扦插、稼接等工作的話，植物的成長速度會比較高，花木也都可以長得像寶一般的好。

▲今天是24節氣的「小滿」，代表正式拉開夏天的序曲。（圖／翻攝林老師氣象站）

林得恩表示，要注意過多或過猛的雨水，極易致災。今日白天，梅雨鋒面開始接近；晚間到入夜，鋒面就已到達。後續幾天，梅雨鋒面幾乎就在台灣附近滯留、南北徘迴，一整周的天氣都相當不穩定，降雨機率大大增高。外出活動，務必攜帶雨具備用，並留意短延時強降雨發生的可能。

賈新興在臉書分析未來10天天氣變化，他指出，明日至周五受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東及宜花東亦有局部短暫雨， 其中明日雲林以北及澎湖有局部較大雷陣雨發生的機率。

他說，周六清晨彰化以北及宜花有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，周日午後，高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。下周一午後各地有局部短暫陣雨，下周一晚上至下周二晚上受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東易有局部短暫雨，下周三午後各地有局部短暫雨。

賈新興提到，周六晚上，菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約7至8成， 周日成颱機率約3至4成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。