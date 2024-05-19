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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曬陳菁徽「臀部瘀青照」　羅智強批鍾佳濱：差點害人命都沒了

▲國民黨立委陳菁徽臀部傷勢。（圖／擷自羅智強臉書）

▲國民黨立委陳菁徽臀部傷勢。（圖／擷自羅智強臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會日前處理國會改革法案，藍綠衝突不斷，導致多名立委受傷，民進黨鍾佳濱為了搶佔主席台，縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽，導致陳臀部大片瘀青。國民黨立委羅智強今（19日）貼出陳菁徽受傷的照片表示，自己是心疼又不捨，這就是民進黨暴力攻擊女性立委的歷史證據，「鍾佳濱的做法，不只是性騷擾、暴力，稍有不慎，陳菁徽可能連命都會沒有。」另，綠營說國民黨版法案未溝通，但其實舉辦過3場公聽會，這些人難道都沒有看嗎？

羅智強感嘆，民進黨現在卻可以做賊喊抓賊、打人喊救人，民進黨這三個字，簡直就是無恥的等義詞，民進黨說他們也有人受傷？如果民進黨依照程序，不攻主席台，國民黨也不需要防禦主席台，那還會有人摔下主席台嗎？丟第一顆石頭的是誰？民進黨打警察、打記者、打立法院秘書長周萬來、打陳菁徽，先丟完石頭，然後叫國民黨不可以還手，只可以挨打，必須讓出主席台給民進黨霸佔，否則就是暴力黨，這個世界有這種道理？

羅智強強調，立法院全程直播，國人看得清清楚楚，但就是仍有像台北市律師公會這樣的單位，為了護航民進黨，睜眼說瞎話，台北市律師公會要罵國民黨也無妨，但是否有譴責鍾佳濱？有關心陳菁徽的生命、健康和身體尊嚴嗎？台北市律師公會說國民黨版的法案沒溝通、沒討論，為了審查國民黨版的國會改革法案，司法法制委員會舉辦了三場公聽會跟一場專案報告，你們沒有觀看、你們沒有出席、你們沒有發言嗎？

羅智強說，律師公會罵國民黨版的國會改革法案沒有溝通？民進黨版的國會改革法案，連一場公聽會都不辦，台北市律師公會就變成啞巴了？另外，律師公會批評舉手投票，試問公會是否有譴責想要藉機霸佔主席台癱瘓審查的民進黨？為什麼沒有辦法用計票器投票，因為民進黨打算癱瘓計票器投票。

羅智強質疑，舉手投票不對？律師公會是不是沒看過各委員會都用舉手投票？也沒有看過英國是舉手投票？沒有看過立法院議事規則，白紙黑字寫著可以舉手投票？譴責國民黨強行通過國會改革法案？民進黨執政87%的法案都是強行通過台北市律師公會眼睛就瞎了？民進黨固然無恥，但這群人的無恥，不正是台北市律師公會、公督盟這種假中立單位護航出來的嗎？

羅智強重申，國民黨這次是真的硬起來了，為的是國會的尊嚴、為的是制衡濫權的執政黨、為的是所謂台灣的民主，請大家一起為陳菁徽加油，為國民黨加油，為台灣的民主加油。
 

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