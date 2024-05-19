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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾佳濱抱摔陳菁徽脫序行為　黃暐瀚：頸椎斷裂風險當然「可以告」

▲▼立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委鍾佳濱抱摔國民黨立委陳菁徽。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院17日「國會改革法案」闖關三讀，過程中藍綠爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台以「擒抱方式」，將國民黨立委陳菁徽「抱摔在地」，引發議論。對此，媒體人黃暐瀚昨（18日）於節目表示，鍾的動作叫「抱腿摔」，如果是堅硬地面，陳菁徽有頸椎斷裂風險，當然「可以告」。他強調，脫序行為別再出現，可以推、可以罵，但除了抗爭，民眾更想看到朝野有序理性討論法案後，表決出結果。

黃暐瀚於《TVBS戰情室》表示，國會改革五大法案，可以在四年內通過已經了不起，若要拚520前通過一定會造成衝突，國民黨過去人數少也是搶佔主席台、癱瘓議事，藍綠其實都做過一樣的事，只是現在換成藍白人數優勢而已。

黃暐瀚表示，但立院衝突的「脫序行為」絕不允許，打警察、搶秘書長資料、罵議事人員就是脫序行為，他們不是立法委員，不會反對法案。

黃暐瀚指出，鍾佳濱抱摔撲倒陳菁徽的動作，鍾說是踩到紙滑倒，但還是衝突中不該出現的脫序行為。他請柔道教練分析此動作，教練表示，這個動作叫「抱腿摔」，是把對方的腿抱起後重摔，若下方是堅硬地面，被摔的人更有頸椎斷裂的風險，國際柔道協會2010年就已明令禁止這個動作。

最後，黃暐瀚強調，鍾佳濱的行為太危險，陳菁徽當然「可以提告」。但沈伯洋也從主席台被藍委推落造成腦震盪，幾位受傷委員的家人一定很心痛，這樣的行為真的別再出現了，可以推、可以罵、可以叫囂，但除了抗爭，民眾更想看到朝野有序理性討論法案後，票數多的表決出結果。

▲▼ 陳菁徽遭鍾佳濱擒抱摔，臀部出現一大片瘀青 。（圖／陳菁徽委員辦公室提供）

▲ 陳菁徽出示傷口照片 。（圖／陳菁徽委員辦公室提供）

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