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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德就職隔天國會5法再戰　藍怨被迫防守：民進黨別亂帶風向

▲▼洪孟楷出席黨團大會前 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會日前歷經17個小時的表決大戰後，藍白所提的國會改革法案暫時告一段落，待21日再繼續審查。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日指出，法案已經開始審查，21日當然該繼續審查，並呼籲民進黨別再製造衝突，影響議事進行，並刻意帶風向、製造衝突，混淆焦點，否則就要負起完全責任。

洪孟楷表示，國民黨團自始自終都希望按照議事規則走完程序，修訂立法院職權行使法。法案已經在17日討論立法院職權行使法事項第一案第七條，當然應該繼續下去。

洪孟楷說，發起衝突的是民進黨，製造衝突的是民進黨，冗長發言、杯葛議事的是民進黨，他們想問民黨主席賴清德，在5月20日就職後的第一個上班日，「你要呈現什麼樣子的國會給國人看？」

洪孟楷認為，立法院17日的9波衝突，國民黨都沒有主動發起任何一次攻擊，他們被迫防守。國民黨團會在5月21日前，召開黨團大會共同討論相關決議。他說，此次的國會改革五法是國人高度重視跟關心的，也有過半民意支持，許多條文皆是過去民進黨在野時的主張，但是民進黨團如今換了位置似乎也換了腦袋，讓大家不知道哪個是民進黨心中真正的意思。

洪孟楷表示，國民黨團被迫迎戰，會堅定立場與台灣主流民意站在一起，希望民進黨別用刻意抹紅帶風向的方式混淆焦點，他強調法案每個條文都在立法院官方網站可以看到，每一項再修正動議版本當天都有發給民進黨立委放置在桌上，是民進黨惡意議事杯葛，將桌上的文件當作民進黨攻擊議事人員、主席台的武器，民進黨團才是朝野衝突的罪魁禍首。

洪孟楷重申，國民黨團21日還是會以堅定立場，繼續進行議事，若民進黨團再主動發生任何杯葛、衝突，就要負起完全責任。

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