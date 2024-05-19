搭飛機超多人愛喝「薑汁汽水」！　背後原因很科學

▲許多人搭飛機時，最期待享用餐點。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

許多人搭飛機時，最期待享用餐點，而在外國社群媒體上，薑汁汽水（ginger ale）被票選為最受歡迎的飛機上飲品之一，背後原因與人類味蕾在高空中的變化有關。

《健康》等外媒報導，德國「弗勞恩霍夫建築物理學研究所」研究員伯達克-弗萊塔格（Andrea Burdack-Freitag）解釋，「在飛行狀態下，客艙內低壓的變化影響了血氧濃度。因此，一些嗅覺與味覺受器的功能會變得比較遲鈍。」

他形容，在高空中，食物和飲料的味道，跟人們感冒時嚐到的差不多，這意味著飛機餐點需要加入更多鹽跟糖，但已經包裝好的食物與飲料不能增加調味，導致「咖啡在飛機上比在地面上更苦，白酒往往變得太酸」，口味清淡的菜餚更容易被認為索然無味。

在客艙內低壓的條件下，人們品嚐柑橘味、鹹味和甜味的受器變得比較遲鈍，品嚐苦味、酸味跟泥土味的受器相對不受影響，因此可能喝不出薑汁汽水原本的甜味，反而嚐到地面上體驗不到的清爽口感。儘管市售薑汁汽水往往不是用真正的薑做成，但碳酸飲料依然可以緩解高空中可能出現的噁心症狀。

此外，低濕度可能也是薑汁汽水變得更好喝的原因。紐約大學營養與食品研究客座教授楊恩（Lisa R. Young）說，「乾燥空氣讓人們更難分辨味道。我們的嗅覺會減弱，這影響了我們品嚐食物的方式。」