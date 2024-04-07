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舌尖上的飛機餐！美雜誌揭「10大美味航空」　榜首超狂豐富餐點奪冠

▲▼飛機餐如今也成為評比項目。圖為全日空往返成田機場至曼谷的航班飛機餐。（圖／達志影像／美聯社）

▲飛機餐如今也成為評比項目。圖為全日空往返成田機場至曼谷的航班飛機餐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在出國旅遊時是否會針對飛機餐的美味與豐富程度與否，作為選擇航空公司的標準？除了飛行安全、票價是否合理、服務水準，就連機上提供的餐點也能成為評估項目，為乘客在旅途中增添味蕾的刺激。如今，美國雜誌公佈「10大美味餐點航空公司」榜單，其中阿聯酋航空以其國際化的食材和豐富程度奪冠。

根據美國餐飲月刊《Food & Wine》，乏善可陳的飛機餐已然成為過去式，如今全球在飽受新冠疫情摧殘後，航空公司精心設計餐點，由名廚精心策劃菜單，包括葡萄酒與可供預訂的特色佳餚，其中在今年度的全球Tastemaker大獎，總部位於杜拜的阿聯酋航空從去年的第二名躍升至今年的冠軍寶座。

阿聯酋航空脫穎而出的理由，是因為將烹飪創新和傳統風味完美融合，為乘客提供多樣性的選擇，包括無酒精雞尾酒、氣泡水、摩洛哥薄荷茶，且菜單來自各國的特色佳餚，包括波羅蜜印度咖哩飯、巧克力松露蛋糕、且阿聯酋今年更宣布新增300多種素食菜餚。

第二名則為土耳其航空，菜單包括土耳其當地開胃菜、阿達納烤肉串等燒烤美食，至於麵包愛好者則可以期待酸麵糰與芝麻皮塔餅等新菜單，而經濟艙也提供美味的熱三明治，部分航班甚至配有飛行廚師，可以在高空中準備世界一流的餐點。

至於第三名為新加坡航空，為3萬英尺高空的飛機餐提升到新的層次。理解到機艙壓力可以改變乘客味覺，新航烹飪團隊針對模擬加壓環境精心測試餐點與調整廚師創作，每種佳餚的口味都是廚師們為乘客量身訂做，且新航還提供「預定廚師」服務，部分航班高級客艙乘客可以預訂機上無法提供的佳餚。

而第四名則為國泰航空。國泰航空全面擁抱健康與永續奢華的趨勢，乘客們可以在搭機時品嚐現煮咖啡，或者是品嚐專為高海拔地區釀造的精釀淡色啤酒，且頭等艙乘客可以享用魚子醬，機上餐點的精緻品味與環保意識完美結合。

另外，第五到第八名則依序是去年榜首的卡達航空、法國航空、大韓航空、全日空，其中大韓航空使用新鮮的時令蔬菜等食材，可以讓乘客們體驗拌飯等韓式料理的特色，享用濃郁的韓國風味。

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