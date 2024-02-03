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飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

▲空姐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲想吃兩份飛機餐可以嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

搭飛機最重要的除了旅程安全外，環境舒適、餐點也是不少人在乎的重點之一，有網友好奇，如果搭飛機坐經濟艙，吃完一個飛機餐還覺得肚子餓，可以再要一份餐點嗎？貼文一出，有空服員解答，通常都是乘客不要才會有多的餐，可以等空服員發完餐後禮貌詢問。

有網友在Dcard發文，「飛機餐可以要兩份嗎？」常聽到很多人說，飛機餐吃不飽還可以跟空姐多要一份，「想問是只能要飛機餐嗎？還是可以要到其他食物呢？另外想問經濟艙是有可能的嗎？」

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貼文一出，有網友分享經驗，要碰運氣，不是每一次都可以拿到，「麵包幾乎每次都可以，主餐的部分要問空姐，可能會有人不吃，有多的話應該可以要，畢竟他們也是丟掉」、「有問有機會，畢竟多的餐沒人吃，到目的地都是被丟棄的」、「之前搭長榮和ANA有問過空服員，她們說如果有多的話可以給我，後來我都有拿到兩份」、「看班機滿不滿，有坐過人很少的班機，坐經濟艙但空姐問我要不要吃商務艙的餐點」。

貼文也釣出空服員解答，「是給多出來的乘客餐，只有特殊情況，例如乘客因上餐不足而沒有拿到餐點，我們才有可能拿出自己的組員餐」、「我們機上其實常常多蠻多主餐，因為很多乘客都不吃，你可以等空姐發完餐之後，去廚房禮貌問能不能多要一份主食，基本上如果有多我們都會給」、「空廚來回答你，都會增上但給不給又是一回事，基本上要個米菓墊一下倒是沒問題的」。

▲▼機艙,飛機。（圖／示意圖／pixabay）

▲如果餐點有多就可以。（示意圖／pixabay）

據了解，華膳空廚公司航膳業務部副理李訓賓曾表示，空廚業者會根據航空公司要求使用的餐具尺寸與預算，來決定餐點的份量，而且因為每個乘客的食量不一樣，飛機餐大多會取中間值，也就是一般人最能接受的份量。

而在數量的部分，基本上飛機餐都是隨機票附贈的餐點，也就是一張機票一份餐點，而且飛機在設計上，通常也只會根據這架飛機可以容納的人數，規劃出剛好可以放這些餐點的空間。除非有人選擇不吃，否則不會有剩餘的餐點，因此對於一個吃不飽而想要吃兩個的乘客而言，真的需要碰碰運氣。

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