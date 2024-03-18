記者實測「全球最棒飛機餐」　驚呼：比餐廳還好吃

▲旅遊編輯高德芮（Kara Godfrey）體驗大韓航空飛機餐。（圖／翻攝自IG／karawillow）



記者張方瑀／綜合報導

南韓大韓航空（Korean Airlines）去年拿下「最佳航空美食」首獎，而國外一名旅遊編輯也搭機實測，結果也讓她直呼，大韓航空餐點簡直比餐廳還要好吃。

大韓航空在美國知名旅遊雜誌《環球旅行家》（Global Traveler）2023年的評比中，拿下「最佳航空美食」首獎，同時也在《今日美國》（USA Today）的「最佳讀者選擇獎」中，被評選為機上食品第2名。

▲大韓航空拿下「最佳航空美食」首獎。（圖／達志影像／newscom）

《太陽報》旅遊編輯高德芮（Kara Godfrey）近日從韓國返回英國時，就特地選擇搭乘大韓航空，準備直接來場實測。當天她選擇搭乘商務艙，坐下來後空服員立刻送上由2019年世界最佳侍酒師阿爾默特（Marc Almert）所設計的酒單

接著第一道餐點是韓式拌飯，這在所有艙等都有提供，「牛肉味道鮮美，不像其他飛機餐，一點都不難咬，蔬菜也還是爽脆的，吃起來完全不像冷藏過。」除了拌飯以外，還有附上熱湯、奶酪和水果，高德芮說，「餐點簡直比餐廳還美味，空服員很驚訝我一下子就吃光了。」

除了基本的餐食外，如果飛行期間感到飢餓，還可以和空服員索取泡麵，而隔天的早餐還有牛肉海帶粥，若想要西式餐點，同樣有提供燉牛肉、烤鱈魚和燉雞。高德芮說，「我不敢肯定，但我也很驚訝，當我回家時沒有受到時差影響，很可能就是因為食物的關係。」