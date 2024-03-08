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每分鐘暫停呼吸1.2次！她自豪睡眠品質好　醫搖頭：長期恐腦中風

▲新LOGO,機艙內示意圖,飛機,搭機,機艙,飛機餐,洗手間,窗戶,空姐,空服員,送餐,機艙服務,前方托盤桌,飛機空調,商務艙座位,經濟艙座位,座位。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲一名壽險業處經理罹患重度阻塞性睡眠呼吸中止症，自述搭飛機到歐美80多次，從沒吃過飛機餐。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

睡超熟竟是罹患重度阻塞性睡眠呼吸中止症！一名63歲在壽險業擔任處經理彭姓女子搭飛機80多次前往歐美，每趟超過10多小時的飛行，竟然一次飛機餐都沒吃過，「飛機還沒升上空就睡著，抵達目的地才醒來，從沒吃過飛機餐！」直到日前健檢才赫然發現自己罹患重度阻塞性睡眠呼吸中止症，每小時中止70.5次，幸好經過正陽壓呼吸器治療，目前已經明顯改善。

衛生福利部台中醫院胸腔內科顧問醫師鐘威昇表示，彭女2年前健檢時發現「心包油」，進一步進行檢查時除發現胃部良性腫瘤，還在睡眠檢查時意外發現罹患重度阻塞性睡眠呼吸中止症。

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▲每分鐘暫時停止呼吸1.2次！台中女自豪睡眠品質好　醫搖頭：長期恐腦中風。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師鐘威昇(左)表示，彭女(右)經過瘦身及夜間配戴正陽壓呼吸器後，睡眠呼吸中止次數降到正常值。（圖／記者游瓊華攝）

鐘威昇表示，患者從晚上9點到隔天上午6點接受睡眠檢查，檢查結果顯示，患者每小時平均睡眠呼吸中止高達70.5次，等於每分鐘呼吸中止1次，睡眠中血氧濃度最低甚至降到73%，遠低於正常95%以上血氧濃度，嚇的她立即接受治療。

鐘威昇說，患者經過瘦身及夜間配戴正陽壓呼吸器後，睡眠呼吸中止次數降到正常值（< 5/時），最低血氧也升高到92%，睡覺不再缺氧，症狀已經明顯改善。

不過，鐘威昇提醒，夜間阻塞性睡眠呼吸中止併低血氧如果不經診斷治療，日積月累會增加高血壓、高血脂、高血糖、粥狀動脈硬化、心血管疾病、甚至腦中風、失智、甚至腫瘤等疾病產生，建議出現民眾如果出現類似症狀應盡速就醫，找睡眠治療專科醫師進一步檢查，早期診斷，早期治療，才能恢復精準健康。

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