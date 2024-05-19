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辭20幾個民間工作！彭啟明接環境部：說服家人最難　上任面臨3挑戰

記者許敏溶／台北報導

彭啟明將在520正式接任環境部長，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，媽媽曾質疑他為何要接部長，因為現在工作相對輕鬆，薪水也比較高。他說，為了接部長，辭去20幾個民間工作，並把公司股份清光，「說服家庭是最辛苦的。」但看到氣候變遷問題嚴峻，也知道問題在哪，希望透過這機會，實踐對於淨零碳排理想，以及面對碳費等三大挑戰。

彭啟明創立的天氣風險公司，是台灣第一家民間氣象預報公司。彭啟明提及，4月初先接到行政院長辦公室邀約，當時自己猜就是這個決定，後來跟準閣揆卓榮泰見面後，接受到徵詢，大約考慮一段時間後同意，不久後就公布名單。

不過，彭啟明透露，一開始媽媽並不太贊成，認為他當初創立公司又累又辛苦，現在的工作相對輕鬆，薪水也比部長高，為何還要接任部長，為何追求更累的工作，讓媽媽感到不解。

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▲新任環境部長彭啟明專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲準環境部長彭啟明表示，要接任環境部長，其中最困難是說服家人。（圖／記者林敬旻攝）

彭啟明坦言，為了接任部長，除了辭去20幾個民間工作，還要辭掉自己一手創立的公司總經理，並把公司股份都清光光。但過程中，「說服家庭是最辛苦的」，還好家人最終理解。

不過，彭啟明指出，全球都面臨淨零碳排問題很難解決的挑戰，台灣也有其特殊性，自己看到氣候變遷的問題嚴峻，也知道問題在哪，「我相信這是一個好的機會」，過去對於淨零碳排的理想，希望可以藉由這個機會來實踐，這是自己願意接受部長職位的原因。

明天接任環境部長後，彭啟明也提出自己的三大施政方向，也可以說是挑戰。首先是碳費與氣候變遷的氣候治理，其次是加速跨部會的平台作業，第三個是加強環境部與產業界的合作。

「我個人會要趕快把它（碳費）上路」，彭啟明表示，碳費上路後，接著要做的是更上位的氣候治理。因為台灣雖然談了很多氣候變遷，但對於氣候路徑圖和碳定價，其實還是有一些進步的空間，所以自己想要做一些比較上位的氣候治理工作。

至於加強跨部會合作部分，彭啟明表示，未來可以進行跨部會首長會議，例如跟數位部長溝通，指總統賴清德政見是「數位跟綠色的雙軸轉型」，是環境部與數位部的工作，未來每個月可以定期交流合作，獲得數位部長黃彥男大力支持，等到立法院備詢結束後就可開始。像是綠色金融涉及環境部與金管會與經濟部，永續議題則是環境部跟國發會，和衛福部的綠色醫院，未來每個月定期舉行一次雙部長級會議，加速彼此合作，並呈報給卓院長了解與發布。

彭啟明提到第三個挑戰，就是加強與產業界合作。彭啟明認為，資源循環本身就是一個產業，很多民間循環產業做得很好，環境部可以把民間力量變成環境部的力量與伙伴，而20歲到30歲的年輕朋友，對氣候變遷的認同度是最高的，應該讓這群年輕朋友有更好揮灑空間。

▲新任環境部長彭啟明專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲為接任環境部長，彭啟明辭去民間20幾個工作。（圖／記者林敬旻攝）

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