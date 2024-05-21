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彭啟明宣示上任3大重點政策　碳費優先「棍子與蘿蔔並行」

▲▼新任環境部長捧啟明提出上任後的三大重點政策，首先是碳費，將採取棍子與蘿蔔並行。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部長彭啟明提出上任後的三大重點政策，首先是碳費，將採取棍子與蘿蔔並行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

剛上任的環境部長彭啟明，今（21日）提出「加速碳費法治作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施」等3大重點政策。彭啟明坦言，碳費徵收是上任後第一個挑戰，最快8月底正式公告碳收費辦法，而台灣推動減碳是用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，未來落實碳費需要找新的方法，美國的租稅抵減、日本發行氣候債券是兩個值得參考的例子，未來要找出適合台灣的蘿蔔政策。

彭啟明昨接任環境部長，今下午馬上舉行「與記者有約－談環境部業務展望」記者會，會中彭啟明宣示「加速碳費法治作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施」等3大重點政策，其中第一個就是碳費。

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彭啟明指出，全球74個國家或地區已經實施碳定價，而且歐盟還推出「碳邊境調整機制（CBAM）」，台灣也不能例外，我國將採用碳費先行，配合國家減碳目標，加大加速減量，並參照國際碳定價作法，協助產業進行過渡轉型，由於「碳費收費辦法」等三項子法草案已經預告，故預計最快8月底正式公告收費標準。

不過，彭啟明也坦言，台灣推動減碳是用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，也導致出現不少碳焦慮，未來若要落實碳費，則需要找新的方法，也看到其他國家有更好誘因，像是美國的租稅抵減、日本發行氣候債券是兩個值得參考的例子。

他強調，環境部未來會想出辦法，讓棍子與紅蘿蔔一起發揮效用，並找出適合台灣的蘿蔔政策，但其中執行上有很多細節與困難，未來會多多參考其他國家政策，他也說，不會站在商業的立場去執行。

至於「穩健務實改善空氣品質」部分，彭啟明表示，精進空品並保障民眾健康，一直是環境部重要的核心價值，在今年4月底預告修訂加嚴空氣品質標準，將搭配第二期空污防制方案八面向、37項減量策略，採取務實穩健步伐逐步改善空氣品質。

彭啟明進一步說明，在精進環評審查措施部分，環境部在今年初與經濟部溝通後，已經提出兩階段初審新措施，並納入環境保護及監測更高標準的檢核表，創造開發單位、環保團體及政府機關的三贏局面。

未來希望達成「6個月至1年內完成審查」的具體目標。至於基隆四接部分，將研議邀請經濟部或開發單位、公民團體各推薦「海洋生態、操船安全、港埠營運」等領域專家參與，以利專業探討環境議題，尋求共識。

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