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首度立院備詢！彭啟明：不擔心藐視國會罪「從小就不太頂嘴」

▲▼新任環境部長彭啟明立院接受質詢處女秀，他強調他一向不是個喜歡頂嘴的人，他會尊重大院的決定。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任環境部長彭啟明今天首度到立法院備詢，坦言心理有壓力，但不擔心「藐視國會罪」通過。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

新任環境部長彭啟明今（22日）首度到立法院備詢。對於立法院初體驗，彭啟明坦言「心理有點壓力」，希望可以跟委員切磋指教。對於昨天二讀通過「藐視國會罪」，彭啟明表示，尊重大院的決定，自己從小就是一個不大會頂嘴的人，對於委員批評會虛心接受。

彭啟明今天上午出席立法院第11屆第1會期社環委員會報告業務概況並備質詢。會前接受媒體聯訪時，對於首次到立法院備詢，彭啟明坦言「心理有點壓力」。

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彭啟明說，以前常常幫學生口試，但畢竟立法院是國家最重要聖堂，心理面有壓力，為了今天備詢，昨晚準備相關資料到晚上11點，今天一早也就到環境部，因為環境部業務包山包海，所以要盡快消化，對於自己有一定自信，但還有很多要學習，所以要盡快補上，希望可以跟委員切磋指教。

另立法院會昨二讀表決通過藐視國會罪，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

對於藐視國會罪二讀，彭啟明表示，個人尊重大院的各種指教，遵從大院方式，「我本身是一個非常nice的人」，相信可以尊重各種委員的各種指教，委員的批評也會虛心接受，「我很少頂嘴」，從小就是一個不大會頂嘴的人，請各位委員放心，也尊重大院的決定。

▲▼新任環境部長彭啟明立院接受質詢處女秀，他強調他一向不是個喜歡頂嘴的人，他會尊重大院的決定。（圖／記者湯興漢攝）

▲新任環境部長彭啟明立院接受質詢處女秀，對於「藐視國會罪」二讀通過，強調自己一向不是個喜歡頂嘴的人，會尊重大院決定。（圖／記者湯興漢攝）

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