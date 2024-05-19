氣象達人變身部長！彭啟明霸氣：29萬粉專捐作環境部宣傳平台

記者許敏溶／台北報導

氣象達人彭啟明將在明（20日）正式接任環境部長。彭啟明接受《ETtoday新聞雲》專訪時，除重申520後不再報天氣，更霸氣宣布520之後，將有超過29萬人追蹤的「氣象達人彭啟明」粉專捐出做公益，改名為「彭啟明」，並作為環境部與民眾溝通的平台，未來將會在臉書上直播，讓民眾更了解環境部或政府各項施政內容。

彭啟明創立的天氣風險公司，是台灣第一家民間氣象預報公司，民眾早已習慣透過「氣象達人彭啟明」臉書來了解天氣概況。前天（17日）是彭啟明在天氣風險公司最後一天，並在臉書上宣布卸下總經理職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彭啟明宣布將擁有超過29萬粉專的「氣象達人彭啟明」，捐為環境部宣傳平台。（圖／記者許敏溶翻攝）

彭啟明在專訪中表示，接任環境部長不會再公開報氣象，擁有超過29萬人追蹤的「氣象達人彭啟明」粉專也將改為「彭啟明」，作為環境部宣傳平台。

彭啟明說，環境部做了很多事情，有許多不錯的政策，如公廁改善等，但民眾都不知道，而如何塑造好的如廁文化，「讓廁所更乾淨也是我的工作」。他指出，自己的臉書粉絲數比環境部多很多，未來透過該臉書與民眾互動，也會在臉書上直播，成為環境部與民眾溝通平台，讓民眾更了解環境部或政府各項施政內容。

根據臉書公開資料，「氣象達人彭啟明」粉專創設於2009年11月，不僅擁有官方認證的藍勾勾，評價4.8顆星，追蹤人數更是高達29萬，貼文按讚數時常破千；相較之下「環境部」臉書僅11萬名追蹤者，多數貼文僅獲得數十到數百個讚。

彭啟明已經在臉書貼文預告，「粉專將會改名成為『彭啟明』，未來將會發布全新不一樣的內容，請大家繼續支持！」