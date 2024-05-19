上任前最後一次報氣象！彭啟明：520鋒面接近　周二起全台顯著降雨

記者許敏溶／台北報導

氣象達人彭啟明將在520接任環境部長，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時，獻出上任前最後一次天氣預報。彭啟明說，明天520因鋒面接近，天氣逐步轉為不穩定，周二至周四受鋒面影響，全台可能有顯著降雨，之後幾周似乎沒有鋒面影響台灣的機會，今年梅雨季降雨可能不如預期，建議民眾注意水資源與天氣炎熱的問題。

儘管彭啟明公開對外宣布520之後就不會在做天氣預報，但他在上任前接受《ETtoday新聞雲》專訪時，應記者要求，做出天氣預報，獻出上任前最後一次天氣預報。在毫無準備下，一上鏡頭就快速流利完成預報。

彭啟明表示，明天起將有一道鋒面影響台灣，明天鋒面接近，開始逐步轉不穩定，南部在下半天可能會有雨勢，而周二到周四天氣最不穩定，全台可能有顯著降雨，周五之後降雨慢慢緩和。不過，彭啟明也提醒，未來幾周似乎沒有鋒面影響台灣機會，現在各種預測資料都有看到這樣趨勢，故梅雨季降雨可能不如預期，建議民眾趕快整修冷氣，並注意水資源與天氣熱的問題。

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▲準環境部長彭啟明上任前，最後一次公開預報天氣。（圖／記者林敬旻攝）

在專訪的最後，彭啟明坦言，報氣象已經是自己每天都會做的事，以後不能報天氣可能會有點不習慣。

他還笑說，民眾對於自己在報天氣的正面評價都很多，以後擔任環境部長，可能負評就會跑出來，「人家會覺得彭啟明是不是綠的啊或怎麼樣，有些人就不喜歡我！」但他也可以理解，社會本來就有多元意見，「我是秉持專業做事」。