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核能不是綠能！彭啟明：以環境部長角色遵守「非核家園」

記者許敏溶／台北報導

新內閣明（20日）上任，能源議題讓核能再度受到關注。準環境部長彭啟明接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，在歐盟的永續分類投資指標中指出，「核能不是綠能」，核一到核四其實都不符合永續分類指標，且從目前全球趨勢來看，還是往綠能快速發展的路上走，因為綠能可以創造很多新的工作機會，脫離對傳統能源的依賴。

明天就是520，新政府上台後，面對台灣缺電危機，加上近期企業界頻頻提出發展核電主張，新政府能源政策中對核能取捨態度備受關注。對於部分民眾將核能視為綠能，彭啟明接受專訪時則反駁。

「我可以說核能不是綠能」，彭啟明說，在歐盟的永續分類投資指標裡面，就清楚顯示核能不是綠電，而以台灣過去的核一到核四，其實都不符合永續分類指標。「若以我環境部長角色來看核能，一定遵守環境基本法的非核家園的角度」，目前也沒有接受到內閣說要研議各式各樣準備。

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▲新任環境部長彭啟明專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲準環境部長彭啟明直言，核能不是綠能，台灣應該發展綠能。（圖／記者林敬旻攝）

彭啟明進一步說明，若從環境部角度，會嚴格要求核能必須做到安全，不能破壞環境，還要取得最大公約數，就是民眾要高度認可才可以，「很少看到一個國家5比5還用核電」，通常要8比2或7比3才有辦法做到，而且核能不是環境部長的職責，故社會還是要多多討論，取得更好的方式解決。

因此，彭啟明建議，從目前全世界趨勢來看，還是走綠能快速發展的道路，因為綠能可以創造很多新的工作機會，脫離對傳統能源的依賴。至於核融合等新的核能，則還需要一段時間，也提醒科學界多往新能源發展，因為相對風險較小。

至於基隆四接的爭議，彭啟明指出，會尊重地方政府需求，將主動拜訪基隆市長謝國樑，因為中央與地方應該一起面對此事，也相信每個人都想讓環境更好，不要破壞原有運作，但若以北部電力安全來看，可能要做出改變。

彭啟明表示，未來在四接環評上，將納入更多當地生態人士參與環評，而且環境部的環評，是台灣各個部會裡面最公開、最透明的場域，環評早就是一種取得最大公約數的措施，也相信環評是可以做到解決四接爭議。

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