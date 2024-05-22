名字一直被寫錯！環境部官網曝真名　彭啓明：是「啓」不是「啟」

▲新任環境部長彭啓明坦言，自己名字的「啓」常被誤用為「啟」。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

新任環境部長彭啓明今（22日）首度到立法院備詢。但媒體發現，環境部網站部長姓名寫「彭啓明」，不是常用的彭「啟」明。《ETtoday新聞雲》詢問彭啓明得知，過去因為「啓」在電腦上打不出來，因而常被誤用，他也親自問過爸爸，當初命名的確是彭「啓」明，原因是「啓」這個字有「更光明開放」的意思。

彭啓明今天首度到立法院備詢，會前坦言「心理有點壓力」，今天仍順利完成備詢。但媒體發現，環境部網站部長姓名寫「彭啓明」，不是常用的彭啟明，且今天環境部業務概況的報告書封面上，印的名字是彭「啟」明，而非彭「啓」明，一時之間讓媒體搞不清楚。

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▲在環境部網站上，標示正確部長名字是彭啓明。（圖／摘自環境部網站）

《ETtoday新聞雲》親自向部長彭啓明求證，彭啓明證實，過去因為「啓」在電腦上打不出來，因而常常被誤用，他也親自問過爸爸，爸爸回答說，當初命名的確是彭「啓」明，原因是「啓」這個字有「更光明開放」的意思，另一個字沒有。

不過，根據教育部「異體字字典」解釋，「啓」有「教導、打開、開拓、動身」等意思，而「啓」為「啟」的異體字；所謂異體字，是指「讀音、意思相同，但形體不同的字形」。像是「擔（正字）、担（異體）」，「啟與啓」也是。

▲今天書面報告的封面，環境部長名字是彭「啟」明。但彭啓明表示，應該是「啓」不是「啟」。（圖／記者許敏溶攝）