綠色和平遞交「3大環保政策建議」　彭啟明：加速推動碳費進程

▲綠色和平遞交落實碳費制度等3大政策建議，彭啟明表示會加速碳費進度。（圖／綠色和平提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部長彭啟明昨上任。綠色和平為督促新任部長推動迫切需要的永續發展政策，今（21日）除送上一杯循環杯咖啡，同時遞交《台灣淨零無塑政策建議書》，希望任內積極推動「落實碳費制度」等3項政策。彭啟明則回應，接下來會加速進行碳費，也會特別注意氣候變遷帶來的通膨問題。

為督促環境新部長彭啟明正視台灣面臨的環境挑戰，並推動迫切需要的永續發展政策，綠色和平專案主任徐祥誠今天早陪伴彭啟明部長上班，並為新部長送上一杯循環杯咖啡，一起步行面談至環境部正門，並遞交《台灣淨零無塑政策建議書》，以及「展望永續台灣」盆景，為環境部部長第一天工作打氣。

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綠色和平也寄望彭啟明在任內積極推動建議書中的三項政策，包括「落實碳費制度；提出抗氣候通膨政策；提高重複使用政策經費」。徐祥誠指出，碳定價制度作為台灣實現淨零排放目標的關鍵，建議彭啟明應確保未來碳費起徵費率應設定為500元，並逐年提高至國際水準。另提醒應立刻向行政院爭取更多計畫預算，推動補助淘汰一次性塑膠包裝及用品店家，並獎勵大型活動使用循環餐具等真正從源頭減量的工作。

徐祥誠補充，台電今年全面調漲電價，反映台灣長期依賴化石燃料所面臨挑戰，台灣應加速能源轉型及減碳進度，故應參考美國《降低通膨法案》，制定獎勵政策鼓勵企業及民眾投資並自行生產再生能源，呼籲環境部與經濟部攜手推動台灣再生能源發展，加速減碳進度以抑制氣候通膨趨勢。

彭啟明則表示，接下來一定會加速進行碳費，也會特別注意氣候變遷帶來的通膨問題，致力不讓其成為社會負擔。而推動重複使用也十分重要，未來會想辦法推動更多全民綠生活，說服各委員以及政府單位支持。