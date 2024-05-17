　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

有網友分享在新竹吃飯時，意外聽到竹北的地方媽媽吃著一餐300多元的餐點，邊與朋友感嘆：「這裡吃飯好便宜」。（示意圖／翻攝Usplash）

▲竹北媽媽一餐低消竟要500元，引發網友熱議。（示意圖／翻攝Usplash）

圖文／CTWANT

隨著新竹科學園區入駐，帶動周邊地區發展，當地的生活水準也隨之水漲船高。近日有網友分享在新竹吃飯時，意外聽到竹北的地方媽媽吃著一餐300多元的餐點，邊與朋友感嘆「這裡吃飯好便宜」，還表示自己平常一餐都要4、500起步，讓他驚訝「竹北人一餐500很正常嗎？」

一名男網友在PTT以「竹北人一餐500很正常？」為題發文，表示自己在新竹吃飯時，聽到隔壁桌有2個竹北媽媽在聊天，其中一位媽媽邊吃邊感嘆說：「這裡好便宜！」另一位媽媽則附和「對啊，我平常一餐都4、500」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，當下他忍不住抬頭偷看對方點了什麼，結果是一盤300元的料理。雖然300元的料理不算貴，但也不能說是好便宜，因此聽到這2位地方媽媽的話，真的讓他覺得驚訝，直呼「被刺激到了，竹北人一餐500很正常嗎？」

貼文一出，引起不少在地人回文，直指一餐500元似乎頗為正常，「蠻平價的吧 假日會貴一點就是」、「500是低消，基本上只能吃粗飽」、「竹北很貴的！真的」、「因為竹北是新竹天龍人」、「很正常，我在林口買全家人晚餐都快千」。但也有人解釋：「竹科媽媽管錢的，年收300萬up當然吃得起啊！」

延伸閱讀
NONO犯罪手法曝！連宜蘭縣議會女廁都闖　噁喊「跟我很爽」遭電擊棒反擊
明天就要回家…53歲男被強迫灌食　「氣管食道被塞爆」慘死護理之家
臨終前病人「發出嘎嘎聲」　護理師曝原因：平均剩25小時了

ET快訊
快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」
大埔鐵板燒4分店挨罰！　腸桿菌超標
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部花蓮震災專案「共募逾16億」！已支出超過9億　使用明細公布

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

衛福部花蓮震災專案「共募逾16億」！已支出超過9億　使用明細公布

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

快訊／高雄女跌落澄清湖！　雙腳插汙泥「動彈不得」畫面曝

卸任後講話不用讀稿機　蔡英文：大家有機會感受到不一樣的我

印尼藝術團體交流版畫工作坊成果發表　文化治理特展凸顯共筆精神

衛福部花蓮震災專案「共募逾16億」！已支出超過9億　使用明細公布

中國央行出手！宣布下調房貸利率　取消個人房貸利率下限

和趙麗穎離婚3年！馮紹峰被拍「夜會2女」一起回家　工作室發聲

獨／吃龍蝦趁現在！　價格大崩盤...進口貨每公斤腰斬1800→1000

扯！日警查案「機密文件」被調查對象整包偷走　疑外洩犯罪組織

越南又爆集體食物中毒！近100人上吐下瀉　1人命危裝呼吸器

Toyz入獄！鳳梨「坐過牢」感嘆吐心聲：別奢望能好好生活

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

花120萬娶越南新娘　他曝「越南女生都不想來台灣」

快訊／「阿龍」證實非原創、證據偽造

更多熱門

相關新聞

電話突響起「一接起來」傻眼了！　一票秒懂

電話突響起「一接起來」傻眼了！　一票秒懂

比起電話聯繫，現在有很多人更傾向傳送訊息。不過近日則有網友發文表示，有時候好友要說的事情明明不是太重要，但卻非得打電話過來，讓他覺得很煩，為什麼不用訊息說就好了？貼文曝光後，引發底下網友討論。

百年老廟成違建！募款修繕遭爆「私自擴建、占地」

百年老廟成違建！募款修繕遭爆「私自擴建、占地」

阿龍抄襲事件！網最氣這一點：稱得上邪惡了

阿龍抄襲事件！網最氣這一點：稱得上邪惡了

新買玫瑰花「變色焦黃」！店家辯「是微復古色」

新買玫瑰花「變色焦黃」！店家辯「是微復古色」

Mobile01用戶怨1走向模糊焦點　掀熱議

Mobile01用戶怨1走向模糊焦點　掀熱議

關鍵字：

PTT周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面