竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

▲竹北媽媽一餐低消竟要500元，引發網友熱議。（示意圖／翻攝Usplash）

圖文／CTWANT

隨著新竹科學園區入駐，帶動周邊地區發展，當地的生活水準也隨之水漲船高。近日有網友分享在新竹吃飯時，意外聽到竹北的地方媽媽吃著一餐300多元的餐點，邊與朋友感嘆「這裡吃飯好便宜」，還表示自己平常一餐都要4、500起步，讓他驚訝「竹北人一餐500很正常嗎？」

一名男網友在PTT以「竹北人一餐500很正常？」為題發文，表示自己在新竹吃飯時，聽到隔壁桌有2個竹北媽媽在聊天，其中一位媽媽邊吃邊感嘆說：「這裡好便宜！」另一位媽媽則附和「對啊，我平常一餐都4、500」。

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原PO表示，當下他忍不住抬頭偷看對方點了什麼，結果是一盤300元的料理。雖然300元的料理不算貴，但也不能說是好便宜，因此聽到這2位地方媽媽的話，真的讓他覺得驚訝，直呼「被刺激到了，竹北人一餐500很正常嗎？」

貼文一出，引起不少在地人回文，直指一餐500元似乎頗為正常，「蠻平價的吧 假日會貴一點就是」、「500是低消，基本上只能吃粗飽」、「竹北很貴的！真的」、「因為竹北是新竹天龍人」、「很正常，我在林口買全家人晚餐都快千」。但也有人解釋：「竹科媽媽管錢的，年收300萬up當然吃得起啊！」

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