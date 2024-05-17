青龍年下半年將暴富！專家點名「5生肖」準備發大財

▲2024下半年有5生肖開始轉運、財運亨通。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不知不覺即將邁入2024青龍年的下半年，俗話說「風水輪流轉」，命理師湯鎮瑋老師在節目《命運好好玩》中即點名了「5生肖」準備否極泰來、轉虧為盈！

生肖鼠：事業進展、看見曙光

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屬鼠的人因為事業的進展會讓你看見曙光，可能會有一些轉職或是斜槓人生，工作上有很多機會發揮，都會給你很多財運。

生肖馬：轉危為安、心想事成

屬馬的人可能會面臨到一些健康的問題，或是工作上必須要調整步伐，但也就是看見機會跟改善的時候，且這些事都可以轉危為安，不見得是壞事，多佈局就會心想事成。

生肖雞：貴人相助、人脈錢脈

屬雞的人有貴人相助，在下半年要「人脈通錢脈」，但注意不要去管別人的閒事，也不要去講別人的口舌是非，只要廣結善緣，事業和財運就自然而然的會出現。

生肖豬：驛馬星動、工作變動

屬豬的人工作上會有一些變動的機會，可能會到遠方發展、搬遷，甚至是職位的調動，雖然會使生活變得忙碌，但同樣會開創更多的機運。

生肖蛇：喜慶臨門、好運相隨

屬蛇的人一喜擋三災，但還是要多注意自己的健康，把身體調整好，那自然好運、財運也沒有煩惱，若參加親朋好友的喜事，也都可以沾到一些轉念、開心的氛圍。

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