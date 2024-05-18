周末高溫32度！下周雷雨轟3天　颱風發展「最快要1周後」

▲下周一到下周三鋒面影響，各地有降雨機會。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導



把握周六、周日較穩定天氣，高溫上看32度，另受鋒面影響，下周一將逐漸變天，且將影響到下周三，水氣最多時間點在下周二、三，全台天氣不穩定，其中西半部有雷雨或陣雨，也有短延時強降雨；至於颱風發展可能要一周後才有機會，目前變數仍大。

天氣風險分析師廖于霆表示，周六環境為偏東風，迎風面的東半部雲量較多偶有陣雨，台南高雄屏東清晨有陣雨，預估白天天氣逐漸轉趨穩定。中部以北陽光露臉，降雨機會不高。整個西半部到北部白天高溫都可來到30到32度，感受稍微悶熱，東半部因為雲量多，高溫28度左右，感受舒適。

廖于霆表示，明天周日大氣環境與今天相同，一樣東半部雲量較多偶有陣雨，北部與西半部天氣相對穩定，多雲時晴。白天高溫各地都可以來到29到32度，低溫則在22到23度，日夜溫差稍大。

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下周一天氣將逐漸變天，廖于霆指出，因為鋒面靠近，西半部逐漸轉為陰陣雨天氣。這波鋒面影響時間是下周一到下周三，水氣最多可能在下周二到下周三，西半部有陣雨或雷雨，也有短時強降雨發生機會。

廖于霆說明，整體看來，周六、周日天氣相對穩定，下周一到下周三鋒面影響，全台天氣不穩，要到下周四降雨才會逐漸趨緩，建議可以好好把握周末這兩天。另外颱風發展從目前資料看來，要發展形成還早，可能要一周後才有機會，但變數還大，可以持續觀察。