周末悶熱「2地溼答答」　下周全台變天！雷雨最強時刻曝

▲下周鋒面影響，各地有降雨機會，其中下周二、下周三雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)和周日溫暖悶熱，僅東半部和東北部有雨，下周一鋒面接近，下周二到下周五面臨鋒面糾纏，全台有陣雨或雷雨機會，其中下周二和下周三雨勢最強；另菲律賓東方海面熱帶擾動發展訊號變低，不過印度洋可能有熱帶系統生成機會，下周三將是觀察時間點。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明後兩天環境偏東風，溫暖悶熱，因台灣東北側外海有低壓生成，北部、東半部水氣多、雲量多，明後兩天東半部有局部短暫陣雨，東北部會有較大雨勢；北部雲量稍多大台北也有零星降雨，不過雨勢短且小，多數時間可見陽光；中南部白天暖熱、多雲到晴。

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不過下周一將有鋒面開始接近，黃恩鴻表示，天氣轉不穩定、水氣多，有短暫陣雨且越晚降雨機會越高，其中東半部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部也將轉為局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻指出，下周二到下周五都有鋒面影響，差異在降雨程度，其中下周二、下周三降雨較明顯，各地有降雨機會，西半部有短暫陣雨或雷雨，且降雨範圍廣，強度明顯，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則有較大雨勢。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周四、下周五仍有鋒面水氣影響，不過黃恩鴻表示，降雨將較為趨緩，各地有局部短暫陣雨或雷雨，但降雨空檔將會拉長。下個周末預期還會有鋒面水氣影響，降雨機會可能仍高。

至於熱帶擾動發展，黃恩鴻表示，菲律賓東方海面熱帶系統下周末發展預測模式仍分歧且有變化，發展訊號越來越低；另外印度洋也有熱帶系統生成機會，訊號比較強，下周三(22日)為觀察熱帶擾動是否增強時間點。

溫度部分，黃恩鴻說明，明後兩天假日各地高溫約30度，局部地區會更高，下周白天因為下雨讓高溫略降，約28到30度，未來一周低溫則差不多，大約22到24度。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）