今明33℃　下週第3波「梅雨滯留鋒」全台炸雷雨

▲今、明白天持續偏熱。（圖／記者黃克翔攝）



記者葉國吏／綜合報導

今、明(18、19日)兩天高壓迴流，白天持續偏熱，下週一(20日)水氣漸增，下週二至週五(21至24日)西南風攜帶水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(18、19日)兩天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大多晴朗、南部雲量稍多，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部18至31度，中部18至33度，南部21至33度，東部18至31度。下週一(20日)白天仍偏熱，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，時間持續至入夜。

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▲最新(17日20時)歐洲(ECMWF)系集模式(左圖)及美國(GFES)系集模式(右圖)皆模擬，未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二至週五(21至24日)西南風攜帶水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯等)，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。

未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；其未來的變化，兩國模擬的「不確定性」皆很大，應持續觀察。