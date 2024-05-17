熱帶性低氣壓恐周末生成！成颱機率2~3成　專家曝可能路徑

▲熱帶系統預測可能路徑。（圖／翻攝賈新興YouTube頻道）

記者李姿慧／台北報導

熱帶擾動發展，氣象專家賈新興表示，明天周六(18日)到周日有熱帶性低氣壓生成機率約6到7成，成颱機率約2到3成，目前預測25日和26日路徑將走到菲律賓呂宋島東北部外海，對台灣不太會有影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」說明未來10天天氣重點，賈新興指出，周六晚間和周日在菲律賓東方外海，有熱帶性低氣壓生成機會，機率約6成到7成，成颱機率約2成到3成，將視周六晚上和周日發展後，再來觀察路徑如何走。

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不過賈新興指出，目前預測熱帶系統5月25日下個周六及26日路徑將會到菲律賓呂宋島東北部外海，對台灣不太有影響，不過要等明天晚間和周日發展後，路徑會比較明確。

明後兩天為國中會考，賈新興也指出，明後天天氣算穩定，要留意山區有午後雷陣雨，5月20日下周一後水氣慢慢移入，將轉為有雨天氣，西半部將先降雨，下午後東半部也會有降雨。

賈新興表示，20日中午前到22日受鋒面低壓帶影響，降雨時間拉長，下周一到下周三是未來10天降雨最明顯的三天，降雨時間會拉長，西半部降雨比東半部更明顯，其中21日到22日西半部及澎湖有局部較大雷陣雨。

後期天氣方面，賈新興指出，20日起6月下旬前降雨有偏多機率，因降雨關係，氣溫相對偏涼，有利梅雨建立環境預估仍將出現在27日到6月上旬。