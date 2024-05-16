18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

▲南非大卡車正面對撞校車，18名小學孩童喪命，老師與校車司機也當場死亡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

南非一名誇張的大卡車駕駛為了避開塞車車道，在國道上逆向行駛，甚至極速狂飆，一路逆向超車15輛車，結果一輛滿載學童的校車迎面而來，不幸從正面與大卡車對撞。這場重大車禍帶走了18名孩童、校車司機與隨車老師，一共20條人命，駕駛近日被判決20項謀殺罪成立。

根據英國太陽報、南非IOL News報導，28歲的西布希索（Sibusiso Siyaya）14日被夸祖魯-納塔爾省高等法院（KwaZulu-Natal High Court）判決20項謀殺罪成立，另外還犯有魯莽疏忽駕駛、事故發生後未能履行駕駛責任等罪，恐怕難逃重刑。

事發於2022年9月16日，西布希索將一輛載有34公噸煤炭的大卡車開上南非國道2號（N2）公路，途中經過東北部城鎮蓬戈拉（Pongola）附近時遇到塞車，他竟然跨越線道，逆向行駛大約1.2公里，所有過程都被他卡車上的監視器拍攝下來。

▲校車車頭當場被捲入車底，宛如廢鐵。（圖／翻攝自X）

西布希索不只開在對向車道，而且車速也相當快，估計超過60英里（約96公里）。他逆向超車15輛車後，仍不幸與附近小學的校車正面對撞。由於衝撞力道太強，卡車持續向前滑行了220公尺，直到2輛車衝出道路邊坡才終於停下來。現場照片可見，校車車頭已被輾壓並捲入卡車車底，幾乎變成廢鐵。

原本放學正準備回家的18名年齡僅5歲至12歲的小學生，以及1名隨車老師和1名校車駕駛全數身亡。西布希索則和同車的女乘客一同逃離現場。據報導，西布希索只要每天運送的煤炭越多，就能獲得更多現金嘉獎，可能是為了搶快才會逆向行駛。

儘管他在事發隔天便主動到警察局投案，並聲稱是剎車失靈，但道路交通事故調查員發現卡車剎車正常，GPS追蹤和行車記錄器也證明西布希索在整場車禍的過程中都能夠控制車輛，他被捕後遭勒令不得保釋，一直關押在獄中等待判刑。