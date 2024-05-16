反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿液的鍋！專家：桿柱被腐蝕到崩裂

▲男童被方形反光鏡重砸。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

日本愛媛縣日前發生驚悚事故，一名男童行經新居濱市一處路口時，身旁的反光鏡居然被強風吹斷，當場將他重砸在地，所幸男童送醫後僅受輕傷。專家表示，該鏡桿雖有做應急補強，但仍不敵強風摧殘，而造成桿柱需補強的原因，便是遭「尿液腐蝕」。

綜合《富士電視台》、《CBC電視台》報導，該名6年級男童5日放學由父親開車接回後，於宇高町一處路口前下車，不料男童僅向前小跑一段距離，就遭斷裂的反光鏡重砸肩頸倒地，幸好男童就醫後只有頭部腫脹，沒有其他大礙。

儘管新居濱市當時發布強風警報，最大瞬間風速達到15.2公尺，但造成鏡桿斷裂的真正元凶不是風，而是尿。與本次事故無關、承包號誌安裝工程的愛知縣三台技研社社長加藤表示，尿液腐蝕問題比外界想像得更嚴重。

加藤指出，造成號誌桿倒塌的常見原因不外乎強風及尿液，其中尿液的鹽會腐蝕柱桿，而車輛經過或碰撞時造成的振動或衝擊，會在桿上形成凹處，進而加速腐蝕。因此號誌桿的年限雖長達50年，但每個月必須進行1次檢查保養。

加藤表示，事故桿柱雖有用膠帶進行臨時加固，但崩潰只是早晚問題。另外，新居濱市去年12月檢查發現市內共有317根號誌桿嚴重老化，需要修復或更換。男童父親也呼籲當地政府加強修復更換，避免類似事件再次發生。

三重縣2021年也發生類似事件，當地警方會同研究單位調查後，發現斷裂的長6.5公尺、88公斤重的行人號誌燈，因為長年遭到狗尿腐蝕，導致可運作50年的耐用鋼鋼桿，僅過了23年就斷裂。

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