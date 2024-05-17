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美日韓海巡機關6月將「首度實施聯合演訓」　劍指中俄

▲▼日本海上保安廳、美國海岸防衛隊、韓國海洋警察廳今年4月在韓日之間國際水域聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美日韓今年4月在韓日之間國際水域聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

日本海上保安廳（相當於海巡署）6月上旬將與美國海岸防衛隊、韓國海洋警察廳在日本海舉行聯合訓練，這將是美日韓海巡機關首度舉行海上聯合演訓。在中俄加強對抗歐美之際，美日韓希望基於法治，確保海洋安全保障。

日本讀賣新聞報導，政府相關人士透露，美日韓領袖去年8月在美國大衛營（Camp David）舉行會談時，同意成立美日韓3國有關海洋安全保障的合作架構。美日韓3國的海巡機關本月上旬首度針對加強海巡合作完成換文簽署程序。

美日韓正在協調，傾向下個月上旬在日本京都舞鶴外海進行聯合演訓。

日韓從2007年起實施搜救聯合訓練，在此基礎上，美國海岸防衛隊的巡邏船、無人機將參與訓練。屆時，日本海上保安廳、韓國的巡邏船、警備艦、飛機將參與，透過搜救、通訊等的訓練，提升相互運用性。

美日韓聯合演訓將定期化，這有助於協助東南亞及太平洋島國提升海上保安能力，也可深化建構海域意識（MDA）的合作，匯集海洋資料，探知不明船隻等。

報導說，美日韓之所以要加強海巡合作，主要是因為在東海、南海持續擴大海洋行動的中國展現與俄羅斯團結的動向。此外，北韓開發核武及導彈的威脅也持續存在。

有關多國之間的海巡合作，菲律賓海岸巡防隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳去年6月在接近南海的菲律賓北部馬里威勒斯鎮（Mariveles）附近海域進行聯合演訓，是美日菲海巡機關首度進行海上聯合演訓。

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