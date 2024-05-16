阿龍證實抄襲！廠商道歉文辯「創作者出國」　網轟翻：從頭到尾騙

▲台文館「阿龍」抄襲事件被炎上，如今廠商道歉文再被網友轟翻。（圖／翻攝空罐速寫社）

記者林育綾／綜合報導

臺文館「阿龍」爆出抄襲事件後兩度否認，堅持絕無抄襲，不料事件峰迴路轉，今（16）日傍晚臺文館與廠商「蹦世界數位創意」紛紛發出道歉聲明，承認「阿龍」圖像確實非原創，證據也是偽造。而廠商在臉書道歉文提及「創作者近期不在台灣」、「耽誤對外說明」，網友看了也紛紛留言痛罵「不是才說作者躲在家裡不敢出門，怎麼現在又變近期不在台灣了？」、「從頭到尾就是騙騙騙」、「不是跟我們道歉，是要跟原創道歉」。

「蹦世界數位創意」今16日下午5點30分於官方臉書「Popworld 蹦世界」發出道歉聲明，表示事件爆發至今，由於該位創作者本人近期不在臺灣，公司積極嘗試與創作者聯繫，以釐清細節，因此也耽誤了對外說明的時間。

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後續蹦世界取得創作者的回覆，持續溝通後，「證實此圖並非創作者本人原創，是幾年前在網路上看到類似的插圖，參考之後繪製出來，並後續讓本公司以此圖做其他的商業用途，確實侵犯了原創作者之權益。」

蹦世界說明，日前遭受質疑時，所提出的說明截圖，也是經由該創作者後製產出，以致公司提供錯誤資訊予臺文館進行回應。「造成臺文館形象受損，本公司向臺文館致上最大歉意。」並承認未盡到把關核實責任，在此鄭重道歉，將陸續下架相關內容，負起應有的責任，同時亦會與原創作者聯繫致歉並討論後續處理事宜。

▲台文館活動吉祥物「阿龍」爆抄襲，廠商「蹦世界數位創意」認非原創，發出道歉聲明。（圖／Facebook／Popworld 蹦世界）



而此道歉文一出，大批網友也湧入留言「不是才說作者躲在家裡不敢出門，怎麼現在又變近期不在台灣了？」、「躲在家裡哭幾天哭到跑出國，這劇本真精彩 這也是台文創作嗎」、「第一時間就道歉認錯還不會那麼難看耶，凹來凹去捏造證據汙衊原作者，把臉都丟完了才道歉，真丟臺灣人的臉。」

也有網友痛斥，「從頭到尾，到現在都還在說謊，抄襲就是抄襲，還參考勒，根本就完全沒有悔意，一樣在鬼扯，臺灣的文創真的都被這些垃圾葬送了，真的丟臉到極點，政府好幾百萬的標案，原來只要抄襲就拿的到了，真的對不起所有認真的創作者。」