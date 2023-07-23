「艋舺阿龍炒飯」老闆驚爆罹癌！狂掉18公斤近況曝：不可能吃到了

▲艋舺阿龍炒飯十分知名，去年再度停業，沒想到爆出老闆罹癌的消息。（資料照／記者項瀚攝）



記者柯振中／綜合報導

位在台北萬華的「艋舺阿龍炒飯」過去十分知名，曾被票選為全台第六名的炒飯，先前二度傳出停業，讓死忠顧客們相當不捨。沒想到近日有消息傳出，餐廳老闆「阿龍」罹患肺癌，做完化療後體重掉了18公斤，本人更是坦言「要吃到炒飯已經是不可能了」，讓許多粉絲淚崩。

艋舺阿龍炒飯原先在西園路營業，經營了14年以後，突然將店門關閉，後來又改到大里街營業，美味的餐點、便宜的價格吸引無數饕客到訪，更是因此獲得了「全台十大炒飯」、「全台第六名炒飯」的殊榮。

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不過，艋舺阿龍炒飯去年12月8日再度停業，原因是通膨吃掉了利潤，讓老闆再也撐不下去，未來也會技術頂讓，讓新的經營者同樣能做出好吃的炒飯。

▲艋舺阿龍炒飯不但味道令人驚豔，就連價格都十分便宜，停業後讓饕客哀號許久。（資料照／記者項瀚攝）



雖然餐廳停業，但阿龍仍持續經營臉書粉專，還到幼兒園煮飯給小朋友吃，但是身體狀況愈來愈差，不僅手部、腳部、腰椎、頸椎受傷，就連心臟、肺部都有問題，今年過年前差點救不回來，3月間到醫院檢查，更是發現了罹患肺癌，晴天霹靂的消息讓許多粉絲感到不捨。

阿龍近日在臉書曝光了他的近況，現在已辭去了幼兒園的工作，專心接受治療，療程剛開始時他還有70公斤，不過現在只剩下52公斤，體重瘋狂下降，預計25日要接受第二次化療。

阿龍也坦言，雖然很愛支持他的死忠顧客，但「要吃到炒飯已經是不可能了」，不過等治療到了一個階段以後，還會繼續販售獨門炸醬，希望大家能夠繼續支持。

此外，阿龍也表示，他從年輕就做餐飲、吸油煙到現在，加上有吸菸的壞習慣，可能因此才會罹癌，希望粉絲們能夠以他為借鑑，盡早將吸菸的習慣戒除，不要像他一樣躺在病床流淚才知道後悔，「現在戒都還來得及，祝福我的家人身體都健康！ 」

對於阿龍的近況，許多粉絲感到十分心疼，不斷在粉專出言打氣，「加油哦！化療很辛苦要注意營養」、「龍哥，身體好好休養，加油」、「祝福你平安順利…請堅持下去」、「哥一定要加油哦！趕快早日康復，我們才能再一起出來吃飯聊天喔！」

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