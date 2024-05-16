台文館爆抄襲！PO證據自清「被抓包是P圖」　網炸鍋洗版

▲台文館的吉祥物「阿龍」爆出抄襲爭議。（圖／翻攝自國立台灣文學館）

記者周亭瑋／綜合報導

國立台灣文學館的活動吉祥物「阿龍」爆抄襲爭議，台文館事後兩度否認，先是曬出IG截圖，稱這是繪圖小編2019年的創作，反咬大陸繪師「童年Nora」，後來被抓包P圖，又改口是廠商創作。此事掀起廣大關注，大票網友洗版怒回，「別再丟台灣人的臉了」、「這要直接道歉了吧！真扯」。

台文館「阿龍」被爆是抄襲後，館方聲稱「阿龍」是小編跟家人的共同創作，於2019年12月17日在IG帳號中露出，並指大陸繪師「童年Nora」的作品是2022年才發布的，「查台文館小編及家人的創作發布時間，早於中國創作者自稱創作時間將近3年，故台文館絕無侵害著作權之情事。」

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▲「童年Nora」曬出證據。（圖／翻攝自臉書／空罐速寫社）

然而，「童年Nora」得知此事後，火速曬出證據打臉，包括當時所有的草圖檔案，強調其作品絕對是原創，且具體經歷都在微博上發布；同時，她也質疑館方PO出的自清截圖造假。

「童年Nora」進一步示範，若圖片是從典藏貼文裡截圖的，當只有一張時，上方文字會顯示「相片」，如果是兩張（含）以上，則會顯示「發佈」，故館方自清的截圖中，文字應顯示「發佈」，而非「相片」才是。

▲繪師比對截圖，質疑館方自清證據是P的。（圖／翻攝自臉書／空罐速寫社）

就有網友在Dcard發文怒指，「國立台灣文學館身為政府機關，卻帶頭違反著作權法，不接洽、不付錢就抄襲大陸繪師的心血，不只完全不尊重人，被抓之後還反咬對方抄自己的，甚至還偽造證據欺騙社會大眾，結果現在文學館回應了，說這是廠商畫的，查核之後稱廠商沒有違反著作權法，之前不是說這是小編畫的嗎？怎麼現在又變成廠商畫的？」

無獨有偶，不少網友也在PTT發文，吐槽「案情峰迴路轉，從一開始咬死是小編跟家人的創作，丟出一張經過改圖的IG圖，到後來說是廠商的事情，如今對岸畫家丟出越來越多證據，就不再回應了。」

對此，大票網友炸鍋表示，「人不要臉天下無敵阿」、「菜鳥是憑什麼接到這種大案」、「裝死到底，錢到手裡」、「真的夠噁心」、「有台灣價值做啥都可以」、「裝死就贏」、「文創界、圖文作家 這次都靜靜的」、「這件事簡直丟臉至極」、「全館挺一人」。