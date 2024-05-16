台文館「阿龍」IG被爆P圖！網炸鍋敲連結　館方：保護隱私不公開

▲台文館「阿龍」（左）爆抄襲，陸繪師再度PO證據打臉，並指台文館原始創作IG。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者林育綾／台北報導

國立台灣文學館活動吉祥物「阿龍」爆出抄襲爭議，事後兩度否認，並表示原始創作在2019年就發布於小編個人IG帳號。而聲稱被抄襲的大陸繪師Nora Qu怒控台文館「IG截圖P圖痕跡明顯漏洞太多」，後續也有大批網友要求台文館公開IG帳號連結。今（16）日台文館回應，IG帳號為個人隱私，因此不公開，相關事宜處理中。

台文館實境解謎遊戲的吉祥物「阿龍」爆抄襲爭議，日前在臉書聲明，原始創作在2019年12月17日，早於中國創作者自稱的2022年9月，因此絕無抄襲情事。不過中國繪師Nora Qu於臉書社團「空罐速寫社」交出自己的「嗷嗚龍寶_AoWu」草圖時間證明，並指控「台文館的那張IG截圖P圖痕跡明顯漏洞太多，也遲遲不肯交出證明這張截圖的IG連結。是為什麽呢？」後續也有大批台灣網友湧入台文館臉書留言，詢問及要求台文館公開「阿龍」的原始創作IG連結。

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▲中國繪師Nora Qu在臉書「空罐速寫社」發文反擊，指出「台文館的那張IG截圖P圖痕跡明顯漏洞太多」。（圖／翻攝自空罐速寫社）

《ETtoday新聞雲》今日進一步詢問台文館，館方表示，由於考量IG帳號為個人隱私，因此不對外公開，相關圖像為委託廠商擁有。不過先前廠商確實有錄影，從小編的IG典藏中，調閱出「阿龍」原始創作在2019年12月17日的發文紀錄，確認絕無編造及抄襲。

有關台文館昨日回應表示，「『尋星之旅──文學星圖的展望』實境解謎遊戲為台文館委託廠商的執行成果，相關圖像的著作財產權屬委託廠商擁有。館方檢視廠商提供的相關資料，確認無涉及抄襲，後續相關權責交由廠商處理。」

至於今日是否再針對爭議進一步回應？台文館表示，暫時不再回應，不過相關事宜處理中。