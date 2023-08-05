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「艋舺阿龍炒飯」老闆罹癌病逝！享年48歲　全台第六炒飯成絕響

▲▼阿龍炒飯。（圖／記者項瀚攝）

▲阿龍炒飯十分美味，曾被票選為全台第六好吃炒飯。（圖／記者項瀚攝）

記者柯振中／綜合報導

台北萬華「艋舺阿龍炒飯」過去相當有名，店家歇業以後令顧客十分不捨，後來又有老闆罹癌的消息傳出。根據最新消息，炒飯店的老闆「阿龍」因為肺癌不幸病逝，享年48歲，女兒的說法曝光以後，瞬間讓粉絲們感到震驚。

艋舺阿龍炒飯因為餐點美味、價格平實，曾被評選為全台第六好吃炒飯，店家二度收掉後，老闆阿龍仍持續在臉書上經營社群、與粉絲們互動，不過到醫院做檢查，發現身體愈來愈差，今年3月更是發現罹患肺癌，令人感到相當震驚。

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阿龍原先一邊到幼兒園煮飯給小朋友吃，一邊接受治療，但因為身體不堪負荷，只好辭去工作、專心接受治療，上個月25日到醫院做了第二次化療。沒想到，「艋舺阿龍炒飯專門店」4日晚間再度發文，這次的發文者是阿龍的女兒，依據女兒告知的消息，阿龍因為不敵病魔，8月1日已經去世，享年48歲，相當感謝民眾們長期以來對艋舺阿龍炒飯的支持。

消息令人不可置信，不少粉絲留言安慰，「謝謝老闆，無病無痛了」、「天啊，老闆一路好走」、「祝福阿龍老闆一路好走、無病無痛」、「阿龍老闆，謝謝你」、「謝謝老闆用心做出每一道菜，功德圓滿、一路好走」，就連藝人馬俊麟、國民黨台北市議員楊植斗都跑來留言，可見阿龍的離世令人多難過。

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