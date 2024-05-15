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台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝國立台灣文學館）

▲台文館的吉祥物「阿龍」爆出抄襲爭議。（圖／翻攝國立台灣文學館）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國立台灣文學館的活動吉祥物「阿龍」爆出抄襲爭議，事後兩度否認，卻因拿不出證據而停止回應。對此，被抄襲的大陸繪師「Nora Qu」附上2022年的草稿圖及發文時間證明，質疑台文館「遲遲不肯交出IG鏈結，是為什麼呢？」

台文館粉專2023年12月15日首次讓角色「阿龍」現身，近日以重啟「尋星之旅──文學星圖的展望」實境解謎遊戲為由，再次讓「阿龍」回到大眾目光，沒想到竟被網友發現是抄襲大陸繪師「童年Nora」的作品「嗷嗚龍寶_AoWu」。

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▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝空罐速寫社）

▲陸繪師PO出證據打臉台文館。（圖／翻攝空罐速寫社）

面對爭議，台文館表示，「阿龍」是小編跟家人的共同創作，原始創作於2019年12月17日公開發布於其個人IG帳號，質疑大陸繪師「童年Nora」的作品2022年發布才算是抄襲，「查台文館小編及家人的創作發布時間早於中國創作者自稱創作時間將近3年，故台文館絕無侵害著作權之情事」。

事後，「童年Nora」以臉書帳號「Nora Qu」在臉書社團「空罐速寫社」發文表示，他的「嗷嗚龍寶_AoWu」才是被抄襲的受害者，感嘆近日收到「抄襲可恥」的攻擊電子郵件，「本以為是在報導台文館抄襲我的嗷嗚龍寶，結果越看越覺得不對勁，報道的內容是說我抄襲了台文館」，「這件事，對於一個小透明原創作者來說，這個事件真的…太魔幻了」

Nora Qu強調，他的作品絕對是原創，具體經歷都在微博上發布，且台文館公布2019年IG的貼文P圖痕跡明顯漏洞太多，也遲遲不肯交出IG截圖的鏈接，讓他滿腹疑問「是為什麼呢？」同時，他也在文末附上2022年用ipad繪畫的草圖。

針對繪師說法，台文館未進一步回應。

網友看完紛紛留言，「希望台灣文學館拿出更多證據證明阿龍的圖不是抄襲，不然除了抄襲又說謊，真的太讓人失望了」、「The抄欸，還造謠自己被抄太厲害了」、「小編IG鏈結封存三十年」、「身為繪師的我…真心感到丟臉」、「同好奇創作者個人ig鏈結，如果是沒公開人家要怎麼抄，如果公開了為什麼找不到，新聞說小編2019就有公開在IG，可以給個鏈結證明一下嗎」、「人家sai檔都拿出來了，你們要不要多少回應一下啊」。

【作者聲明、繪圖證明點這】

近日有網友發現並詢問，臺文館活動主視覺「阿龍」與中國創作者貼圖相似度90%。 ​ 臺文館活動主角「阿龍」為小編及其家人的共同創作，原始創作於2019年12月17日公開發布於其個人IG帳號。 ​ 經比對，中國創作者的龍角色係2022年11月1...

國立臺灣文學館 National Museum of Taiwan Literature 發佈於 2024年5月9日 星期四

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