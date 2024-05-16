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快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

▲台文館「阿龍」（左）爆抄襲中國創作者圖像（右），事件一再反轉，如今發文承認「並非原創」。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

記者林育綾／綜合報導

臺文館「阿龍」爆出抄襲事件後，兩度否認，但相關證據遭質疑為「P圖」造假，後續以「保護隱私」為由，不提供原創IG帳號及連結，但堅持絕無抄襲。不料事件峰迴路轉，今（16）日傍晚臺文館發出道歉聲明表示，接獲委託廠商告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。

國立臺灣文學館 道歉聲明全文如下：

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國立臺灣文學館今（16）日接獲委託廠商「蹦世界數位創意股份有限公司」告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。

本館因廠商提供的不實資料，於日前所做出之回應，造成社會騷動；也因無法進一步即時回應社群媒體上民眾的提問，引發後續風波，在此向原創作者及社會大眾表達誠摯歉意。

本館於5月8日接獲媒體詢問讀者投書，有關本館於FB粉絲專頁發布「尋星之旅—文學星圖的展望」實境解謎遊戲、新春活動等貼文，當中出現的角色「阿龍」非原創，當下即請廠商查證。廠商以附有日期之網頁截圖及錄影為證據，表示該圖為原創，館方據此提供媒體相關資料。

由於外界針對相關事證提出諸多質疑，本館遂責成廠商再次查明提出更明確事證。經過數日聯繫，廠商於今日證實，「阿龍」相關圖像確非原創，並已發表道歉聲明（https://tinyurl.com/mwp3nfmt）。由於此事件損害本館聲譽與權益至深，本館將就廠商侵權行為，依據採購法及契約規定，進行求償並追究相關法律責任，也立即將本案相關委製內容下架。

本館未來將建立更為嚴謹的審查機制，秉持積極處理、實事求是的精神，把關圖文運用，以確保無侵害智慧財產權之情事。

連日造成社會紛擾，再次向原創作者及社會大眾致歉。

感謝社會大眾對於此事件的關注及提醒。臺文館珍惜各方意見，也謝謝各界指教。

▲▼台文館活動吉祥物「阿龍」爆抄襲，廠商「蹦世界數位創意」認非原創，發出道歉聲明。（圖／Facebook／Popworld 蹦世界）

▲台文館活動吉祥物「阿龍」爆抄襲，廠商「蹦世界數位創意」認非原創，發出道歉聲明。（圖／Facebook／Popworld 蹦世界）

蹦世界數位創意 道歉聲明全文如下：

本公司對於近期為臺灣文學館設計之「阿龍」圖像所造成的版權爭議，向原創的繪師、各界的創作者們、關心此事的社會大眾，及文化部、臺灣文學館致上最高的歉意。

本公司駐點臺文館小編之家人為插畫創作者，阿龍圖像為其所繪製，事件爆發至今，由於該位創作者本人近期不在臺灣，本公司積極嘗試與本人聯繫以釐清細節，因此也耽誤了對外說明的時間。

本公司稍早已取得創作者本人的回覆，持續溝通後，證實此圖並非創作者本人原創，是幾年前在網路上看到類似的插圖，參考之後繪製出來，並後續讓本公司以此圖做其他的商業用途，確實侵犯了原創作者之權益。日前遭受質疑時所提出的說明截圖，也是經由該創作者後製產出，以致本公司提供錯誤資訊予臺文館進行回應。造成臺文館形象受損，本公司向臺文館致上最大歉意。

此事件本公司未盡到把關核實責任，在此鄭重道歉，將陸續下架相關內容，並負起應有的責任，同時，本公司亦會與原創作者聯繫致歉並討論後續處理事宜。

本公司長期投入文創相關產業，對於創作者之智慧財產權亦相當重視，本次侵權事件，本公司確實有所缺失。未來，我們必定會更加嚴格管理創意採用流程，對於各式創作設計將更加審慎確認，優化創作者智慧財產保護條約，避免爭議事件再次發生。

致歉的同時，也感謝各界的鞭策提醒，未來我們也會更加努力。

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關鍵字：

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