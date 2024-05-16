台南市府2首長退職入閣　黃偉哲頒贈紀念牌感謝陳淑姿及古秀妃貢獻

▲台南市政府研究發展考核委員會主委陳淑姿及客家事務委員會主委古秀妃，預計5月19日退職，入閣為國家服務，市長黃偉哲16日頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定2位卓越貢獻及對市政付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府研究發展考核委員會主委陳淑姿及客家事務委員會主委古秀妃，預計5月19日退職，入閣為國家服務，市長黃偉哲16日頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定2位卓越貢獻及對市政付出，並祝福兩位主委入閣後，能繼續發會所長，優秀人才繼續為國家所用。

陳淑姿主委2022年1月從台南市主計處長退休，黃偉哲於2022年底再次借重其專才，攬為研考會主委，陳主委不只熟悉台南市業務，對於考核、列管和協助規畫市政的工作很快上手，且其主計專業，可幫助市府重大建設「準確到位」；在推動數位、青年工作方面也都表現優異。

古秀妃主委熟稔客家事務，擔任台南市政府客委會主委，積極爭取中央經費補助，推動客家文化不遺餘力，台南市雖沒有大型客家聚落，但是桐花祭仍辦得有聲有色；且古主委具人文關懷、執行各項政策精準俐落，是推動客家文化的重要推手。

黃偉哲表示，台南市政府是一個很溫暖的團隊，感謝兩位主委在台南市政府服務期間，帶給市民莫大的福祉。陳淑姿主委在台南服務期間，對台南有許多貢獻；而古秀妃主委作為台南第一任客委會主委，為凝聚台南的客家意識開啟了重要的一步。黃偉哲期勉兩位在中央服務，第一能夠任重道遠，第二也不要忘記多照顧、幫忙台南。