因應重大災害發生　台南119模擬地震災害大量話務演練

▲為因應重大災害發生，119大量進線話務挑戰，台南市消防局15日上午9時辦理「119大量話務演練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於0403花蓮發生芮氏規模7.2極淺層強烈地震，造成大樓傾斜、房屋倒塌、山區大量落石等多起重大意外事故，需同時進行城市救援與山域搶救，且極短時間119專線將湧入大量待救報案電話，為因應重大災害發生，119大量進線話務挑戰，消防局15日上午9時辦理「119大量話務演練」。

此次演練模擬台南市發生規模7.2極淺層強烈地震，造成多處多起災情頻傳，伴隨山區、偏遠處橋梁斷裂及網路基地台倒塌，對外交通及通訊皆中斷成孤島待救，民眾報案電話大量撥入119，為應對龐大的報案電話湧入，台南市災害應變中心3級開設、119執勤員和災害緊急應變小組同步進駐119救災救護指揮中心支援，以有效消化突增的報案量，確保民眾的每一通迫切報案電話，皆能迅速獲得受理。

市長黃偉哲表示，近年極端氣候及各類災害頻繁發生，透過平時演練，消防局保持臨危不亂、臨機應變的能力，即時接報、有效處理及合理分配救災量能，讓災害損失降到最低，保護大台南市民的生命安全。

消防局長李明峯表示，演練之餘，119接線功能照樣不打折，過程中同仁們除演練電話外，亦有機會接到真實報案電話，對於模擬與真實情境需快速分辨並給予相對應反饋。每年本局都會透過該項演練讓進駐同仁瞭解受理報案流程、熟悉及複習執行方式，以維持面對災害時的韌性。